Les travailleurs de Boeing se mettent en grève 📢

Les travailleurs de Boeing (BA.US) ont rejeté le contrat proposé par la société et ont voté massivement en faveur de la grève. Cette décision mettra un terme à la production de la plupart des avions de l'entreprise, y compris du modèle 737 MAX, le plus vendu.

Boeing et l'International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) ont présenté un projet de contrat dimanche dernier, offrant aux travailleurs, entre autres, une augmentation salariale de 25 % sur les quatre prochaines années, ainsi que des améliorations des frais de santé et des prestations de retraite. Toutefois, les membres du syndicat ont jugé ce contrat insuffisant face à l'augmentation du coût de la vie et ont rejeté la proposition. Environ 96 % des membres de l'IAM ont voté en faveur de la grève, dépassant largement le seuil des deux tiers requis, et, à partir de minuit, les travailleurs des usines de Seattle ont cessé le travail.

La grève survient dans un contexte très défavorable pour Boeing, qui fait face à des problèmes d'image et à des turbulences dans son processus de production après une défaillance de porte d'urgence sur un vol d'Alaska Air Lines en janvier. Cet incident avait conduit d'abord à l'immobilisation de tous les modèles 737-9 MAX, puis à une augmentation des audits de la FAA et à une série de problèmes de qualité de production des aéronefs. En conséquence, la FAA a imposé des restrictions de production à Boeing afin que la société apporte les modifications nécessaires pour résoudre les erreurs et problèmes liés au processus de production.

Selon des estimations préliminaires, cette grève de 30 jours pourrait coûter 1,5 milliard de dollars, aggravant ainsi un problème déjà important concernant la production des principaux modèles d'avions, notamment le 737 Max, le plus vendu.

Les actions de Boeing ont chuté de près de 5 % dans les échanges avant l'ouverture, atteignant ainsi le niveau le plus bas depuis novembre 2022. Source : xStation