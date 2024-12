Les trois marchés à suivre cette semaine (23.12.2024)

Cette semaine, les marchés devraient connaître une période plus calme en raison des vacances, mais certains événements restent à surveiller, tels que les procès-verbaux des réunions du Japon et de l'Australie, ainsi que les données du PIB du Royaume-Uni. De plus, de nombreux indices boursiers se trouvent actuellement à des niveaux critiques après les récentes baisses causées par le pivot restrictif de la Fed, ce qui pourrait préparer le terrain pour une volatilité potentiellement plus élevée la semaine prochaine. Pour cette raison, il sera important de suivre de près les paires de devises USDJPY et AUDUSD, ainsi que le Bitcoin. USDJPY Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile La paire de devises USDJPY a récemment enregistré des gains importants, soutenus par un dollar américain fort et un yen japonais faible. Mardi, les procès-verbaux de la dernière réunion de la Banque du Japon (BOJ), perçus par les marchés comme exceptionnellement accommodants, seront publiés. Les investisseurs ne s'attendent pas à de nouvelles hausses des taux d'intérêt, de sorte que ces procès-verbaux pourraient fournir des détails sur un tel changement. L’USDJPY continue de se renforcer, et cette tendance pourrait ramener la paire vers des niveaux records. AUDUSD La paire AUDUSD se négocie actuellement à des niveaux historiquement bas, similaires à ceux observés en octobre 2022 et plus tôt en avril 2020 lors de la pandémie de COVID-19. Le dollar américain fort et le dollar australien faible contribuent à ce mouvement. Mardi prochain, les procès-verbaux de la réunion de la Reserve Bank of Australia (RBA) seront également publiés, fournissant potentiellement des informations sur la vision actuelle de la banque centrale en matière de politique monétaire. Les investisseurs sont actuellement partagés entre l'attente d'une baisse des taux de 25 points de base lors de la prochaine réunion en février ou le maintien des taux inchangés. Bitcoin Le Bitcoin a connu une chute importante, passant de 108 000 $ à environ 90 000 $ en seulement quelques jours suite à la conférence du FOMC. Ce mouvement brusque a également été influencé par des nouvelles en provenance du Salvador, qui a accepté de limiter les paiements en Bitcoin dans le cadre d'un accord de prêt avec le FMI. Le Bitcoin a corrigé d'environ 13-15 % par rapport à son pic ; cependant, les corrections historiques lors des marchés haussiers ont parfois atteint 20-30 %. Compte tenu de cette correction, il sera important de surveiller Bitcoin pour déceler des signes sur son orientation dans les semaines à venir.

