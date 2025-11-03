Les trois marchés à surveiller cette semaine (03.11.25)

- US500 – Plusieurs publications majeures (Berkshire Hathaway, Palantir, AMD, Arista Networks, Qualcomm, McDonald’s) pourraient soutenir l’indice, qui viserait alors le seuil psychologique des 7 000 points.
- EURUSD – Sous pression après le ton restrictif de la Fed, la paire dépendra des données PMI, ISM et ADP ; des chiffres faibles pourraient affaiblir le dollar, avec une résistance à 1,1500.
- Soja – Malgré la reprise des achats chinois (12 Mt cette année, 25 Mt/an ensuite), le potentiel de hausse reste limité et le prix pourrait retomber vers 1 000 cents le boisseau si les volumes sont inférieurs aux prévisions.
Le mois d’octobre a confirmé la vigueur des tendances observées sur les marchés financiers. Les indices de Wall Street, notamment le Nasdaq à forte composante technologique, ont enregistré leur septième mois consécutif de hausse. L’or, pour sa part, a poursuivi sa progression malgré une phase de correction, marquant son plus fort repli depuis 2022. Les principales publications d’entreprises, dont celles des géants du « Mag7 », ainsi que les décisions de politique monétaire de la Fed, de la BCE et de la BoJ sont désormais derrière nous. Par ailleurs, la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping a temporairement rétabli un statu quo neutre dans les relations commerciales.
Au cours de cette semaine, l’attention des investisseurs se portera de nouveau sur Wall Street, plusieurs entreprises majeures n’ayant pas encore publié leurs résultats. Le début du mois sera également marqué par une série d’indicateurs macroéconomiques importants, notamment les indices PMI et ISM. À noter que la fermeture partielle du gouvernement américain continue de perturber la collecte des données par les agences statistiques. Par conséquent, le très attendu rapport NFP ne sera pas publié ce vendredi. D’autres indicateurs clés du marché de l’emploi tels que les sous-indices ISM, le rapport Challenger et l’enquête ADP sur l’emploi privé seront en revanche disponibles.
Dans ce contexte, trois marchés méritent une attention particulière cette semaine : le US500, la paire EURUSD et le soja.
US500
Bien que la saison des résultats touche à sa fin, elle continuera d’alimenter l’intérêt des investisseurs. Lundi, Berkshire Hathaway publiera ses résultats. Le conglomérat de Warren Buffett, dont le cofondateur prend sa retraite, a sous-performé l’indice S&P 500 depuis le début de l’année. Palantir, géant des logiciels et de l’analyse de données, également membre du S&P 500 depuis septembre, dévoilera aussi ses chiffres. Mardi, l’attention se portera sur AMD, principal concurrent de Nvidia, et sur Arista Networks, acteur clé de l’infrastructure liée à l’intelligence artificielle. Mercredi, Qualcomm et McDonald’s publieront à leur tour leurs résultats. Bien qu’Arm ne soit pas intégré à l’indice US500, ses performances auront un impact notable sur la valorisation des valeurs du secteur des semi-conducteurs. Si les publications s’avèrent solides, le contrat à terme US500 pourrait viser le prochain seuil psychologique des 7 000 points.
EURUSD
La paire EURUSD enregistre un net repli dans un contexte de discours particulièrement restrictif de la Fed à l’approche de la réunion de décembre. La BCE a maintenu ses taux inchangés, et si l’inflation reste élevée dans plusieurs grandes économies, les perspectives économiques contrastées de la zone euro continuent d’inquiéter. Lundi et mercredi, les marchés scruteront la publication des indices PMI et ISM. Mercredi sera également publié le rapport ADP sur l’emploi américain. Le consensus anticipe une légère hausse des effectifs (environ 25 000), après une baisse de 32 000 en septembre. Il convient de rappeler que le rapport NFP ne sera pas diffusé ce vendredi ; même si la fermeture du gouvernement prenait fin, les données d’octobre n’ont pas été collectées. Bien que la paire reste à un niveau relativement bas, corrélé à la hausse des rendements obligataires américains, des chiffres décevants de l’ISM ou de l’ADP pourraient à nouveau affaiblir le dollar. À l’inverse, les investisseurs viseront la résistance de 1,1500.
SOJA
Les matières premières agricoles sont rarement au premier plan de l’actualité financière. Pourtant, le soja a été la plus réactive à l’accord commercial entre la Chine et les États-Unis. Si Donald Trump a présenté cet accord comme une victoire, il constitue en réalité un simple retour au statu quo ante. L’un des rares points positifs reste la reprise des achats de soja américain par la Chine. Malgré le scepticisme initial des investisseurs, Pékin s’est engagé à acheter 12 millions de tonnes de soja cette année, puis au moins 25 millions de tonnes par an au cours des trois prochaines années. Bien que le prix du soja américain soit revenu à un niveau comparable à celui du soja brésilien, le potentiel de hausse du marché demeure limité. Si les volumes réellement importés par la Chine s’avéraient nettement inférieurs aux prévisions, le cours du soja pourrait retomber vers les 1 000 cents le boisseau.
