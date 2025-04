Les trois marchés à surveiller cette semaine (28.04.25)

La désescalade de la guerre commerciale a été un facteur déterminant des fluctuations des marchés la semaine dernière. Bien que les espoirs d'un accord entre les États-Unis et la Chine se soient révélés prématurés, nous assistons à des gains importants sur le marché boursier américain, les principaux indices de Wall Street atteignant leur plus haut niveau depuis le 3 avril et récupérant presque entièrement les pertes liées à l'annonce des droits de douane. Cette semaine sera marquée par plusieurs événements importants, tels que la publication vendredi des chiffres de l'emploi aux États-Unis, les élections au Canada lundi et la décision de politique monétaire de la Banque du Japon jeudi. Il convient également de noter que, bien que le 1er mai soit un jour férié dans de nombreux pays, cela n'aura aucune incidence sur les séances de trading aux États-Unis. Par conséquent, la semaine prochaine, il conviendra de surveiller l'USDCAD, le JP225 et l'OR. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Ouvrir un compte démo Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile USDCAD Les turbulences liées à la guerre commerciale ont conduit à des élections anticipées au Canada, prévues pour le 28 avril. Mark Carney, à la tête du Parti libéral, a non seulement regagné la confiance du public face à la menace américaine, mais les sondages actuels suggèrent également une possibilité de gouvernement majoritaire. À l'inverse, le Parti conservateur, également en position de force, fait campagne sur des promesses de réductions d'impôts significatives, qui pourraient limiter la marge de manœuvre pour des baisses de taux d'intérêt, et préconise une renégociation immédiate de l'accord commercial USMCA. Si le scénario de base table sur une victoire libérale, peu susceptible d'entraîner une volatilité significative du CAD, une victoire surprise des conservateurs pourrait conduire à un nouveau renforcement du dollar canadien. L'USDCAD s'échange actuellement à son plus bas niveau depuis novembre. JP225 En janvier, la Banque du Japon a relevé ses taux d'intérêt à 0,5 %, leur plus haut niveau en 17 ans. Bien qu'un nouveau resserrement ait été initialement anticipé, la situation a évolué. L'inflation au Japon a diminué et la guerre commerciale a renforcé le yen, considéré comme une monnaie refuge. Le renforcement du yen et la baisse des marchés boursiers américains ont eu un impact négatif sur le marché boursier japonais. Toutefois, compte tenu de la réticence à relever davantage les taux d'intérêt et de la possibilité d'un accord commercial entre les États-Unis et le Japon, les chances d'un rebond du JP225 ont sensiblement augmenté. La décision de la Banque du Japon sera annoncée jeudi, en début de séance asiatique. OR L'or a été le principal bénéficiaire de la guerre commerciale, gagnant également en valeur en raison de la baisse de confiance dans le dollar américain. Cependant, avec l'émergence d'espoirs de désescalade, le prix de l'or a chuté de 3 500 à 3 280 dollars l'once. Si la guerre commerciale et l'incertitude restent les principaux moteurs de l'or, les données américaines joueront un rôle majeur la semaine prochaine. Le rapport sur le marché du travail publié vendredi sera le plus important. Le rapport précédent avait montré une croissance solide de l'emploi, mais le rapport d'avril pourrait être moins favorable, ce qui pourrait soutenir les acheteurs. Toutefois, si les données s'avèrent solides et que le dollar se renforce, nous pourrions assister à une poursuite de la correction des cours de l'or.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."