Les trois marchés à surveiller la semaine prochaine (06.02.2026)

La première semaine de février s'est avérée encore plus volatile que janvier. Les marchés ont été marqués par une chute brutale des cours de l'or, la capitulation du Bitcoin, un recul marqué des valeurs technologiques américaines et une nette remontée du dollar américain, alimentée par une ruée mondiale vers les liquidités. Alors que la plupart des grandes entreprises ont déjà publié leurs résultats trimestriels, l'attention des investisseurs se tourne désormais vers l'« économie réelle ». Une série de données macroéconomiques américaines cruciales, notamment les chiffres de l'emploi non agricole (NFP) et les taux d'inflation, sont attendues. Dans ce contexte de volatilité accrue, trois instruments méritent une attention particulière dans les jours à venir : l'EURUSD, l'argent et l'US500. EURUSD, SILVER et US500. EURUSD Le dollar américain a retrouvé son éclat alors que les capitaux se tournent agressivement vers la sécurité des liquidités. Il semble que les rapports annonçant la chute imminente du billet vert aient été décidément prématurés. La trajectoire à partir de maintenant sera dictée par une série de publications macroéconomiques à fort enjeu qui permettront aux marchés d'évaluer la santé de l'économie américaine et la voie que suivra la Réserve fédérale. Mardi, nous recevrons les données sur les ventes au détail de décembre, suivies mercredi par le rapport crucial sur l'emploi de janvier (NFP), retardé par la brève fermeture du gouvernement. Vendredi, nous aurons les chiffres de l'inflation IPC de janvier. Des données solides sur l'emploi, associées à une inflation obstinément élevée, pourraient conforter le scénario d'une hausse prolongée des taux d'intérêt. SILVER Après une chute brutale fin janvier, le début du mois de février n'a apporté que peu de répit. Entre son plus haut historique et son plus bas de la semaine dernière, l'argent a perdu près de 50 % de sa valeur. Il est important de noter que les inquiétudes liées à une pénurie physique de l'offre se sont considérablement dissipées, comme en témoignent non seulement le COMEX, mais aussi la Chine, où la prime de prix s'est réduite à quelques dollars seulement. Malgré une tentative timide de rebond à la fin de la semaine dernière, l'argent reste sous forte pression. Si le Bitcoin ou Wall Street devaient connaître une nouvelle vague de liquidations, le métal blanc resterait l'un des actifs les plus vulnérables à une correction plus profonde. US500 Les actions américaines ont subi une forte pression à la vente début février, malgré la résolution de l'impasse législative entourant la fermeture partielle du gouvernement. Le sentiment a été assombri par l'effondrement général des cryptomonnaies et des métaux précieux, ainsi que par une lassitude croissante à l'égard des géants de la technologie. Les investisseurs examinent de près les dépenses d'investissement colossales des entreprises technologiques, qui ne se sont pas encore traduites par une accélération proportionnelle de la croissance du chiffre d'affaires. Il convient toutefois de rappeler que le S&P 500 représente une large partie de l'économie et que le secteur « réel » continue de faire preuve d'une relative résilience. Dans ce contexte, les données sur les ventes au détail et l'emploi seront déterminantes. Les résultats des entreprises restent également au centre de l'attention, avec la publication des résultats de Coca-Cola et Ford (mardi), suivis de ceux de McDonald's et Cisco (mercredi).

