Résumé quotidien : l’inflation bloque la Fed ? ⚠️

Le pétrole progresse de plus de 2%, l’argent bondit de plus de 5%.

Le PPI grimpe à 3,6% sur un an , deuxième surprise inflationniste consécutive.

Points clés Les indices US terminent la semaine en baisse, Russell 2000 -1,5% .

Le PPI grimpe à 3,6% sur un an , deuxième surprise inflationniste consécutive.

Block (+15%), Netflix (+10%) et Dell (+20%) résistent.

Le pétrole progresse de plus de 2%, l’argent bondit de plus de 5%.

Bitcoin recule vers $65 000, Ethereum sous pression.

Les marchés américains clôturent la semaine sur un repli modéré, dominé par les inquiétudes persistantes autour du secteur technologique et par une nouvelle surprise haussière sur l’inflation. Après le PCE la semaine dernière, l’indice des prix à la production (PPI) confirme que les pressions inflationnistes restent élevées, compliquant la trajectoire de la Réserve fédérale. Dans ce contexte, la prudence domine, malgré plusieurs publications d’entreprises solides. 📊 Inflation persistante et indices en repli PPI : deuxième signal d’alerte consécutif L’inflation à la production (PPI) progresse de 3,6% sur un an, tandis que la variation mensuelle accélère à 0,8%. Ce chiffre dépasse les attentes et constitue la deuxième lecture “chaude” après le PCE. Cette dynamique alimente les craintes d’un ralentissement des baisses de taux de la Fed. Le Russell 2000 recule de plus de 1,5%, signalant une sensibilité accrue des petites capitalisations à la trajectoire des taux. Tech toujours fragile Les inquiétudes sur les valorisations persistent, notamment dans la technologie. Malgré des nouvelles positives isolées, le secteur reste sous pression, pénalisé par des anticipations de taux durablement élevés. [Graphique à insérer ici : Indices US – fin de semaine] 🚀 Résultats d’entreprises : des gagnants isolés Block, Netflix et Dell brillent Certaines valeurs se distinguent nettement : Block +15% après des résultats solides et une réduction de 40% des effectifs.

Netflix +10% après l’abandon de son projet d’acquisition de Warner Bros.

Dell +20% grâce à une forte demande pour ses serveurs et à ses premiers succès dans l’IA. Ces performances illustrent un marché sélectif, récompensant les initiatives d’optimisation et les perspectives liées à l’intelligence artificielle. Petites capitalisations sous pression La baisse marquée du Russell 2000 reflète les inquiétudes sur le financement et la sensibilité accrue des petites entreprises à des taux élevés. 🌍 Europe et marchés globaux : dynamique contrastée STOXX 600 en série historique En Europe, le STOXX 600 termine légèrement dans le vert, signant sa plus longue série de hausses depuis 2012. Toutefois, la tendance reste hétérogène, avec plusieurs indices en baisse. Des inquiétudes émergent dans les secteurs de l’assurance et de la banque, notamment liées à des risques de liquidité et à l’effondrement de Market Financial Solutions au Royaume-Uni. Espagne et franc suisse sous pression L’inflation espagnole ressort à 2,5% sur un an, au-dessus des attentes. Sur le marché des changes, le franc suisse se déprécie nettement après des données économiques décevantes, notamment un PIB inférieur aux prévisions. 🛢️ Matières premières : pétrole et argent en vedette Pétrole soutenu par les tensions géopolitiques Le pétrole progresse de plus de 2%, porté par la montée des tensions au Moyen-Orient. Argent en forte hausse, cacao en recul L’argent bondit de plus de 5%, retrouvant la zone des $92–93. Le platine et l’or enregistrent également des gains modérés. [Graphique à insérer ici : Évolution de l’argent] À l’inverse, le cacao poursuit sa baisse en raison d’une offre excédentaire persistante. Le blé grimpe de plus de 4%, soutenu par des rachats de positions vendeuses et des inquiétudes météo. ₿ Cryptomonnaies : fin de semaine difficile Le marché crypto termine dans le rouge : Bitcoin -3% autour de $65 000 .

Ethereum -5% vers $1 900 .

Solana -5% près de $81. La combinaison d’un dollar ferme et de craintes sur les taux pèse sur les actifs numériques, plus sensibles aux conditions de liquidité. En conclusion, la semaine se termine sur un ton prudent à Wall Street, dominée par les inquiétudes liées à l’inflation et aux valorisations technologiques. Si certaines valeurs individuelles tirent leur épingle du jeu, la tendance globale reste conditionnée à la trajectoire de la Fed et à l’évolution des données macroéconomiques. ❓ FAQ Pourquoi le Russell 2000 baisse-t-il davantage ?

Les petites capitalisations sont plus sensibles aux taux élevés et aux conditions de financement. Le PPI est-il préoccupant ?

Oui. À 3,6% sur un an et 0,8% sur un mois, il confirme une inflation persistante. Pourquoi l’argent progresse-t-il fortement ?

La hausse reflète un regain d’intérêt pour les métaux précieux dans un contexte de tensions géopolitiques et d’incertitude macroéconomique. Les cryptomonnaies sont-elles pénalisées par l’inflation ?

Indirectement oui. Des taux élevés et un dollar fort réduisent l’appétit pour les actifs risqués comme le Bitcoin et l’Ethereum.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."