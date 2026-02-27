Le Dow chute de -1,5% , le Nasdaq -1,4% , le S&P 500 -1,1%.

Points clés Le PPI américain progresse de +0,5% m/m (vs +0,3% attendu).

Le core PPI bondit de +0,8% m/m , forte surprise haussière.

Le Dow chute de -1,5% , le Nasdaq -1,4% , le S&P 500 -1,1%.

La tech et les logiciels lourdement sanctionnés.

UBS abaisse sa recommandation sur les actions américaines.

Les marchés américains terminent la semaine sous pression après une publication plus forte que prévu de l’indice des prix à la production (PPI). Cette surprise haussière ravive les craintes d’inflation persistante et réduit les marges de manœuvre de la Réserve fédérale à court terme. La réaction est immédiate : les investisseurs coupent leur exposition au risque, accentuant la faiblesse du secteur technologique et confirmant une fin de mois de février difficile pour le Nasdaq. 📊 PPI américain : une mauvaise surprise pour les marchés Une inflation de gros plus forte que prévu Le PPI de janvier progresse de +0,5% m/m, au-dessus des +0,3% attendus. Plus préoccupant encore, le core PPI bondit de +0,8%, contre +0,3% anticipé. C’est cette composante sous-jacente qui a le plus pesé sur le sentiment de marché. Elle suggère que les pressions inflationnistes restent ancrées, compliquant la trajectoire de désinflation attendue par la Fed. Réaction immédiate des indices Le Dow Jones recule de -1,5% (-715 points), le S&P 500 perd -1,1% et le Nasdaq chute de -1,4%. Source: xStation5 Cette correction s’inscrit dans un contexte mensuel déjà fragile : le Nasdaq est en passe de céder plus de 3% en février, le S&P 500 environ 1%, et le Dow près de 0,3%. 💻 Technologie et logiciels sous pression Nvidia et la tech fragilisées Le secteur technologique est de nouveau en première ligne. Nvidia recule de -2%, après avoir déjà perdu plus de -5% la veille. Amazon, Microsoft (-2%) et Meta (-1%) évoluent également en baisse. Les investisseurs semblent moins enclins à poursuivre la thématique IA, privilégiant désormais une approche plus prudente face aux valorisations élevées et à la hausse des coûts d’investissement. Logiciels et cybersécurité lourdement touchés Le compartiment logiciels souffre particulièrement : Salesforce -4%

Microsoft environ -2%

Zscaler -11% après des résultats décevants

CoreWeave -20% sur des perspectives jugées faibles Source: xStation5 Le marché adopte une posture classique de risk-off, réduisant l’exposition avant d’évaluer les implications macroéconomiques. 🏦 UBS abaisse sa recommandation sur les actions US Valorisations et risque dollar UBS a rétrogradé les actions américaines à “benchmark”, invoquant plusieurs facteurs : Des valorisations tendues

Un risque lié à la trajectoire du dollar

Des turbulences politiques à Washington En parallèle, les marchés non américains surperforment nettement en 2026 : le MSCI World ex-US progresse de près de 8% depuis le début de l’année, contre un S&P 500 proche de l’équilibre. Un environnement géopolitique tendu Le climat reste également pesant sur le plan international : tensions entre le Pakistan et l’Afghanistan, risques d’escalade impliquant l’Iran, et informations sur l’évacuation de diplomates américains en Israël. Ces éléments renforcent l’aversion au risque. 🏦 Banques et financières en difficulté Pressions sur le secteur financier Le secteur bancaire affiche également des signes de faiblesse, notamment en raison d’inquiétudes liées à l’exposition au private equity et au risque de défaillance dans le secteur des logiciels. Cette combinaison — inflation persistante, tech fragile, risques géopolitiques — accentue la prudence des investisseurs. Des exceptions notables Quelques valeurs tirent leur épingle du jeu : Netflix +8% en pré-marché après son retrait du rachat de Warner Bros. Discovery. Source: xStation5 Paramount +9% , tandis que Warner Bros. recule de -2%.

Block +19% après l’annonce de 4 000 suppressions d’emplois.

Live Nation +1% après un relèvement de recommandation. En revanche, Dollar Tree -2% après une dégradation par Citi, et les grandes capitalisations liées à OpenAI subissent une pression modérée malgré l’annonce d’un tour de financement massif de $110 milliards. En conclusion, la publication du PPI américain agit comme un rappel brutal que l’inflation reste un risque central pour les marchés. Entre valorisations élevées, politique monétaire incertaine et tensions géopolitiques, Wall Street termine février dans un climat nettement plus défensif. ❓ FAQ Pourquoi le PPI impacte-t-il autant les marchés ?

Le PPI mesure l’inflation à la production. Une hausse supérieure aux attentes renforce le risque d’une inflation persistante et limite la capacité de la Fed à baisser ses taux. Pourquoi le Nasdaq chute plus fortement ?

Les valeurs technologiques sont plus sensibles aux taux d’intérêt et aux valorisations élevées, ce qui les rend vulnérables en période de tensions inflationnistes. UBS est-il pessimiste sur les actions américaines ?

La banque a abaissé sa recommandation à “benchmark”, soulignant des valorisations élevées et un contexte politique incertain. La Fed peut-elle encore baisser ses taux rapidement ?

Avec un core PPI à +0,8% m/m, la marge pour un assouplissement rapide semble limitée à court terme.

