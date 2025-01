L'EURUSD gagne 0,75 %📈

🚹Les rĂ©sultats positifs des enquĂȘtes PMI en Europe et la faiblesse gĂ©nĂ©rale du dollar poussent la paire EURUSD Ă dĂ©passer ses plus hauts niveaux mensuels. L'euro a connu une semaine exceptionnelle. Si les Ă©changes se terminaient aux niveaux actuels, il s'agirait de la meilleure pĂ©riode de 5 jours depuis novembre 2023. Il y a au moins plusieurs raisons pour des gains aussi importants, bien que la plus importante soit le rapport PMI prĂ©liminaire. Les donnĂ©es solides de l'Ă©conomie europĂ©enne sur le climat des affaires indiquent que le pessimisme pourrait lentement passer. On s'attendait Ă ce que l'Ă©conomie allemande se porte trĂšs mal tout au long de l'annĂ©e 2024, mais les entrepreneurs voient dĂ©sormais l'avenir un peu mieux, principalement dans le secteur des services. Le sentiment positif est depuis longtemps affichĂ© par le DAX allemand, qui s'Ă©change Ă des sommets historiques cette nuit et fait bien mieux que le S&P 500 amĂ©ricain. Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile Le PMI manufacturier de la zone euro a augmentĂ© Ă 46,1, contre des attentes de 45,3 et le niveau prĂ©cĂ©dent de 45,1.

L'indice PMI des services s'est toutefois affaibli, passant de 51,6 Ă 51,4, alors que l'on s'attendait Ă 51,5.

Toutefois, cela est dĂ» Ă des donnĂ©es moins bonnes en France, car nous avons constatĂ© un rebond important de l'indice PMI des services en Allemagne. AmĂ©lioration des attentes des entreprises en Europe. Les indices restent en dessous de 50 points, mais le sentiment n'est pas aussi mauvais qu'il l'a Ă©tĂ© pendant la majeure partie de l'annĂ©e 2024. Source : Macrobond, XTB Ces derniers jours, nous avons assistĂ© Ă une hausse marquĂ©e des rendements europĂ©ens, plus forte que celle des États-Unis. L'Ă©cart de rendement s'est creusĂ© d'environ 25 points de base. Source : Bloomberg Finance LP, XTB L'EURUSD rebondit trĂšs fortement depuis le dĂ©but de la semaine. Il pourrait s'agir de la meilleure semaine depuis novembre 2023, avec une croissance supĂ©rieure Ă 2 %. Rien qu'aujourd'hui, l'EURUSD est en hausse d'environ 0,75 %. La paire EURUSD a non seulement rĂ©alisĂ© un rebond en ligne avec la formation tĂȘte et Ă©paules inversĂ©e, mais a Ă©galement Ă©liminĂ© la plus grande correction Ă la hausse prĂ©cĂ©dente dans la tendance baissiĂšre. Aujourd'hui, le niveau de 1,0500 a Ă©tĂ© franchi, avec la perspective de la gamme du mouvement actuel Ă la prochaine rĂ©sistance importante au niveau de 1,0600. D'autre part, l'euro pourrait ĂȘtre sensible Ă l'annonce par Trump de l'imposition de tarifs douaniers. EURUSD, intervalle D1. Source : xStation Â

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchĂ©s d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggĂ©rant une stratĂ©gie d'investissement au sens du rĂšglement (UE) n°596/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marchĂ© (rĂšglement sur les abus de marchĂ©) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement europĂ©en et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complĂ©tant le rĂšglement (UE) n°596/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de rĂ©glementation relatives aux modalitĂ©s techniques de prĂ©sentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggĂ©rant une stratĂ©gie d'investissement et pour la divulgation d'intĂ©rĂȘts particuliers ou d'indications de conflits d'intĂ©rĂȘt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monĂ©taire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensĂ©es sont fournies Ă titre indicatif et ne doivent pas ĂȘtre interprĂ©tĂ©es comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation Ă acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut ĂȘtre tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des consĂ©quences qui en rĂ©sultent, l’investisseur final restant le seul dĂ©cisionnaire quant Ă la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations Ă©voquĂ©es, et Ă cet Ă©gard toute dĂ©cision prise relativement Ă une Ă©ventuelle opĂ©ration d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilitĂ© exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations Ă des fins commerciales ou privĂ©es. Les performances passĂ©es ne sont pas nĂ©cessairement indicatives des rĂ©sultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entiĂšrement Ă ses risques et pĂ©rils. Les CFD sont des instruments complexes et prĂ©sentent un risque Ă©levĂ© de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de dĂ©tail perdent de l'argent lors de la nĂ©gociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque LimitĂ©, le risque de pertes est limitĂ© au capital investi."