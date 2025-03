⏬L'EURUSD perd 0,4 % avant la Fed

La Réserve fédérale américaine se prononcera à 19 heures. Powell communiquera-t-il une politique plus accommodante ? Les attentes du marché indiquent clairement qu'aucun changement de taux d'intérêt n'aura lieu lors de la réunion d'aujourd'hui. Toutefois, les prévisions macroéconomiques, en particulier celles liées à la croissance économique, pourraient s'avérer cruciales. Le marché suivra également de près les attentes des responsables de la Fed concernant de nouvelles baisses de taux, communément appelées « dot plot ». En outre, les investisseurs se demandent si la Fed annoncera des changements à son programme de réduction du bilan afin d'éviter des problèmes de liquidité similaires à ceux observés en 2019. La décision sera publiée à 19 h CET, tandis que la conférence de presse de Powell débutera 30 minutes plus tard. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Quelles sont les attentes du marché ? Taux d'intérêt : Le FOMC devrait maintenir à l'unanimité les taux d'intérêt dans une fourchette de 4,25 % à 4,50 %. Déclaration post-réunion : Un léger ajustement de l'évaluation du marché du travail par la Fed pourrait être effectué, indiquant que le taux de chômage a augmenté mais reste à un niveau bas. Prévisions d'inflation La médiane des participants devrait relever les projections d'inflation sous-jacente des dépenses de consommation des ménages (PCE) sur l'ensemble de l'horizon de prévision : Pour 2025 : révisée à la hausse à 2,8 % (contre 2,5 % dans les prévisions de décembre)

révisée à la hausse à (contre 2,5 % dans les prévisions de décembre) Pour 2026 : révisée à la hausse à 2,4 % (contre 2,2 %)

révisée à la hausse à (contre 2,2 %) Pour 2027 : révisée à la hausse à 2,2 % (contre 2,0 %)

révisée à la hausse à (contre 2,0 %) Compte tenu de l'impact potentiel de la hausse des droits de douane, ces projections pourraient être revues à la hausse. Prévisions de croissance du PIB Les prévisions de croissance du PIB réel devraient être revues à la baisse : Pour 2025 : devrait être réduit à 1,7 % (contre 2,1 %)

devrait être (contre 2,1 %) Pour 2026 et 2027 : probablement revu à 1,7 % (contre 2,0 % et 1,9 %, respectivement)

probablement revu à (contre 2,0 % et 1,9 %, respectivement) La croissance pourrait être limitée par les incertitudes commerciales, et une brève récession reste possible, compte tenu du déficit commercial substantiel enregistré le mois dernier, un problème qui pourrait persister alors que les entreprises tentent de contourner les droits de douane. Prévisions du chômage Compte tenu de la baisse des prévisions de croissance du PIB, le taux de chômage devrait augmenter : Pour 2025 : Probablement révisé à 4,4 % (contre 4,3 %)

Probablement révisé à (contre 4,3 %) Pour 2026 et 2027 : également attendu à 4,4 % (contre 4,3 %)

également attendu à (contre 4,3 %) Actuellement, le taux de chômage s'élève à 4,1 %. Diagramme de points Les projections des taux d'intérêt devraient s'orienter vers le hawkish. Il y a près de 50 % de chances que la projection médiane indique une ou deux baisses de taux cette année (contre deux dans les prévisions de décembre). Toutefois, les prévisions pourraient montrer une plus grande dispersion entre les participants, car les risques inflationnistes persistent d'un côté, tandis qu'une croissance économique plus faible se profile de l'autre. La position de Powell Powell devrait déclarer que l'économie américaine reste en bonne santé et qu'il est trop tôt pour évaluer l'impact de la politique commerciale américaine sur la croissance économique. Il devrait également répéter que la Fed n'est pas pressée de réduire ses taux, mais que si les conditions du marché du travail se détériorent de manière significative, la banque centrale sera prête à intervenir. Les prévisions de baisse des taux ont été une nouvelle fois revues à la baisse, le marché n'anticipant que deux baisses cette année, la première n'étant pas attendue avant le mois de juillet. Source : Bloomberg Finance LP La Fed mise-t-elle sur la baisse ? Bloomberg Intelligence suggère que la Fed pourrait ajuster sa stratégie, compte tenu de la récente vague de ventes très importante à Wall Street et du manque de soutien du marché de la part de la nouvelle administration américaine. Cependant, la Fed a toujours montré une certaine réticence à baisser les taux dans un contexte d'incertitude économique accrue. Si la Fed maintient une position claire contre les baisses de taux à l'heure actuelle et réduit le nombre de mouvements de taux prévus, les conditions du marché pourraient se détériorer davantage. Si l'on examine les deux récessions précédentes (à l'exception du bref ralentissement de 2020), les baisses des taux d'intérêt ont historiquement coïncidé avec les premières étapes des difficultés économiques. La courbe des taux s'est inversée et oscille désormais à des niveaux qui ont historiquement signalé le début d'une récession. Dans les deux cas précédents, Wall Street a connu de fortes baisses. Cependant, il convient de noter que lors de chaque récession, la période de reprise des actions américaines s'est progressivement raccourcie. Cette tendance va-t-elle se poursuivre ? Source : Bloomberg Finance LP, XTB Qu'en est-il du bilan de la Fed ? La Fed a déjà réduit son bilan de plus de 2 000 milliards de dollars par rapport à son niveau record, le ramenant à son niveau de juin 2020. Bien qu'il reste élevé, compte tenu de la première vague d'achats d'actifs en période de pandémie, le rythme de réduction a été nettement plus rapide que lors du précédent cycle de resserrement quantitatif (QR). La nouvelle administration américaine devra probablement relever le plafond de la dette et émettre davantage de titres de créance. La Fed pourrait chercher à éviter de réduire excessivement les réserves du système bancaire et pourrait suspendre de nouvelles réductions de bilan. Cependant, lors de ses récentes réunions, la Fed n'a fait part d'aucune intention en ce sens. Bien que le bilan de la Fed reste élevé, l'ampleur de sa réduction au cours des trois dernières années a été remarquable. Source : Bloomberg Finance LP À quoi s'attendre de la réunion de la Fed de mars La principale conclusion de la réunion de mars sera probablement que le FOMC n'envisagera des baisses de taux que lorsque le marché du travail montrera des signes clairs de détérioration. Cela pourrait arriver trop tard pour empêcher un ralentissement économique, obligeant la Fed à rattraper le retard avec des baisses de taux plus agressives plus tard dans l'année. En résumé, les projections actualisées pourraient refléter un ton légèrement stagflationniste, et le dot plot pourrait surprendre avec une position plus hawkish. Les projections devraient indiquer que le FOMC ne réagira pas aux premiers signes de faiblesse du marché du travail, mais attendra une nette détérioration avant de reprendre les baisses de taux. Cela augmente le risque d'un ralentissement économique, qui pourrait avoir des conséquences importantes pour les actions américaines, tout en soutenant, du moins à court terme, le dollar américain. D'un autre côté, les capitaux quittent déjà les États-Unis pour d'autres régions du monde, malgré la position actuelle des grandes banques centrales. Comment les marchés vont-ils réagir ? Le dollar américain se renforce par rapport à l'euro avant la décision d'aujourd'hui. La récente remontée de l'EUR/USD ne s'est pas alignée sur les mouvements des rendements des bons du Trésor américain, bien qu'il soit essentiel de tenir compte de la hausse des rendements européens, qui ont soutenu l'euro. Une position hawkish de la Fed pourrait être positive pour le dollar, mais dans le même temps, des prévisions de croissance nettement plus faibles pourraient suggérer que la Fed pourrait être contrainte de procéder à des baisses de taux plus importantes et plus rapides plus tard dans l'année pour éviter une récession. Le risque demeure que la Fed n'agisse pas assez tôt pour initier des baisses. Source: xStation5 Le S&P 500 (US500) tente de se remettre des fortes baisses de ces dernières semaines, mais il n'a pas réussi à dépasser une zone de résistance critique proche de 5 700 et la moyenne mobile sur 250 jours. Une FED hawkish pourrait encore tempérer le sentiment des investisseurs, mais si la FED signale une pause dans la réduction de son bilan, cela pourrait envoyer un signal très positif aux actions. Source: xStation5

