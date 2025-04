L'indice US500 perd 0,4 % avant la publication du rapport ADP et le Jour de la Libération 📉

Aujourd'hui à 14h15 , nous recevrons le premier rapport sur le marché du travail privé américain pour le mois de mars - les données sur l'emploi d'ADP - avant la publication officielle des emplois non agricoles vendredi. Le consensus Bloomberg s'attend à une augmentation modérée d'environ 120 000 nouveaux emplois, ce qui indique une amélioration par rapport aux 77 000 de février, qui marquaient le plus bas niveau depuis juillet 2024. Le marché du travail sera au centre de l'attention à Wall Street. Compte tenu des récents commentaires des membres de la Réserve fédérale et des préoccupations croissantes concernant le ralentissement économique et la récession, une publication plus faible que prévu pourrait déclencher une réaction négative des indices boursiers. Les marchés espèrent des données suggérant que l'économie américaine ne se contracte pas rapidement.

Une bonne performance du marché du travail privé serait particulièrement bienvenue compte tenu de l'accélération prévue des licenciements dans le secteur public américain par rapport aux niveaux actuels.

Les attentes restent prudentes en raison des récentes turbulences économiques, en particulier avec la publication anticipée aujourd'hui de nouvelles mesures tarifaires aux États-Unis, qui pourraient affecter le sentiment des employeurs. L'incertitude persistante semble décourager les décisions d'embauche, même si l'activité principale n'a pas encore ralenti de manière significative. Source : XTB Research, Bloomberg Finance L.P., ADP Research Insitute, Macrobond Pression de l'indice ISM L'un des facteurs qui plaident en faveur d'une éventuelle surprise à la baisse dans les données d'aujourd'hui est le très faible niveau de l'indice ISM de l'emploi. Le rapport d'hier sur le secteur manufacturier pour le mois de mars a montré une forte baisse à 44,7 points. Une telle baisse pourrait signaler une nouvelle faiblesse du marché du travail.



Il convient de noter que le rapport NFP du mois dernier (utilisé ici à la place de l'ADP pour le contexte historique) était bien supérieur au chiffre de l'ADP, ce qui explique en partie l'écart actuel entre les données de l'emploi NFP et ISM. Source : XTB Research, Bloomberg Finance L.P, ADP Research Institute, Macrobond, BLS La politique commerciale de Trump sous les projecteurs Bien que la publication d'aujourd'hui de l'ADP soit importante dans des conditions normales, elle pourrait avoir moins de poids cette fois-ci. L'attention du marché est carrément concentrée sur la publication prochaine de la nouvelle liste des droits de douane américains, prévue à 20 h 00 GMT. Le rapport de l'ADP arrive à un moment critique, alors que les entreprises sont confrontées à une incertitude politique croissante, notamment en raison des droits de douane de 25 % récemment mis en place sur les importations de voitures et des attentes de nouvelles mesures commerciales. La croissance de l'emploi plus faible que prévu en février - bien en deçà des 140 000 prévus - a mis en évidence un ralentissement dans des secteurs tels que la vente au détail et les transports, en raison des préoccupations liées aux droits de douane et de la prudence des consommateurs en matière de dépenses. En mars, les secteurs en contact avec les consommateurs, tels que le tourisme et l'hôtellerie, pourraient faire preuve d'une relative résilience, tandis que le secteur manufacturier pourrait continuer à être à la traîne en raison des tensions commerciales persistantes. Comment le marché pourrait-il réagir ? L'annonce faite aujourd'hui par Trump pourrait influencer fortement la manière dont les marchés interprètent le rapport de l'ADP. Si les nouveaux droits de douane marquent une nouvelle escalade des restrictions commerciales, toute croissance de l'emploi pourrait être considérée comme temporaire, tandis que des chiffres décevants seraient perçus comme encore plus négatifs. Cela pourrait soutenir la demande d'actifs refuges tels que l'or et peser sur les indices boursiers. À l'inverse, une position plus modérée sur les droits de douane pourrait renforcer la confiance dans les perspectives du marché du travail et réduire les craintes d'un ralentissement imminent. Quelle que soit l'issue, la réaction du marché au rapport ADP devrait être de courte durée. Aujourd'hui, l'attention des investisseurs se porte sur le discours de Trump à 20 h GMT. US500 (intervalle D1)

Source: xStation 5

