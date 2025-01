Les marchés financiers restent nerveux avant l’investiture de Trump : inflation à 2,7%, tensions sur les taux de la Fed et obligataires US, chômage. Analyse des signaux économiques. ANXIEUX, LES MARCHES ATTENDENT TRUMP

Depuis décembre, les marchés sont anxieux. L’économie américaine, portée par une résilience inattendue, compromet quelque peu le scénario d’une Réserve fédérale (Fed) guidant progressivement ses taux directeurs vers la zone des 2%. L’inflation, actuellement à 2,7%, refuse de converger vers cet objectif, affichant même une légère remontée depuis octobre 2024. Parallèlement, l’indice NFIB mesurant l’optimisme des petites entreprises a en décembre atteint un sommet en 40 mois, stimulé par l’élection de Donald Trump. Sur son plateau des 3.5-4.3%, le chômage reste remarquablement stable. La confiance des investisseurs vis-à-vis d’une Fed prévisible – véritable moteur de la hausse des indices en 2024 avec l’intelligence artificielle – est donc quelque peu mise à mal. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile

Ce climat d’incertitude se reflète dans le renforcement du dollar (+10% depuis octobre 2024) et la progression du VIX, indicateur de volatilité, en hausse depuis Noël. Lorsque ces deux instruments montent conjointement, les investisseurs avisés sont en alerte. Surtout, c’est la hausse du rendement obligataire à 10 ans, suggérant des pressions inflationnistes futures, qui inquiète. Actuellement à 4.764%, celui-ci a cassé la barrière clé des 4.525% qu’il ne fallait surtout pas franchir pour les marchés actions.

Cela peut s’avérer paradoxal en France, mais beaucoup d’investisseurs pensent que Trump va détendre le risque géopolitique mondial, voire l’éteindre, et prendre des mesures qui ne seront que positives pour l’économie US. Son investiture le 20 janvier, combinée à la saison des résultats, pourrait servir de prétexte pour relancer la tendance haussière dans les actifs risqués. Parmi eux, Bitcoin a hier méché notre zone de support clé située entre 85 000 et 89 000 dollars. A la baisse, le VIX coopère parfaitement pour l’instant, après avoir rejeté le niveau clé des 20 points. En Asie ce matin, le Nikkei a reculé de 1,83 %, suite aux déclarations d’un gouverneur de la Banque du Japon évoquant la possibilité d’un nouveau resserrement monétaire lors de la réunion du 24 janvier. À l’inverse, le CSI 300 chinois a progressé de 2,55%, une performance qui profite aux valeurs du luxe européen, avec notamment des rebonds pour LVMH (MC) et Hermès (RMS).

L’OPTIMISME DES PETITES ENTREPRISES AUX ETATS-UNIS BONDIT AVEC L’ELECTION DE TRUMP L’indice NFIB de l'optimisme des petites entreprises a bondi au-dessus du niveau des 100 points suite à l’élection présidentielle de Donald Trump en novembre 2024. Source : National Federation of Independent Business members (NFIB). Par Antoine Andreani, Head of Research chez XTB France

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."