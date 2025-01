Donald Trump entame son second mandat avec une série de décrets chocs. Les marchés boursiers atteignent de nouveaux sommets, portés par le projet Stargate et les tensions géopolitiques



LES ETATS-UNIS REVITALISES, LES INDICES AU ZENITH

Rarement dans l’histoire, les USA ont connu un début de mandat présidentiel aussi dynamique que ce 47ème, le second de Donald Trump. Plus déterminé que jamais après une campagne électorale digne d’une production hollywoodienne qui aurait pu tourner en tragédie, l’administration Trump déploie une énergie politique et économique sans précédent.



La Bourse américaine semble apprécier le show. Malgré une hausse de la volatilité hier – due à l'expiration mécanique des contrats à terme sur le VIX – le S&P 500 a atteint un nouveau sommet historique, flirtant avec les 6 100 points. Dans son sillage, le DAX a également inscrit un record, tandis que le CAC 40 tente de combler son retard. La séance d'aujourd'hui pourrait s'avérer décisive pour l'indice français, avec un enjeu majeur : franchir durablement la résistance clé des 7 830 points pour confirmer la reprise de la tendance haussière. Les poids lourds du luxe, notamment Hermès (RMS.FR) et LVMH (MC.FR), pourraient jouer un rôle moteur dans cette reprise.

Hier, Donald Trump a dévoilé le projet Stargate, un plan d’investissement ambitieux de 500 milliards de dollars sur quatre ans pour renforcer les infrastructures de l’intelligence artificielle aux États-Unis. Ce programme, piloté par des leaders comme OpenAI et SoftBank, a galvanisé les marchés. Les partenaires du projet ont vu leurs actions s’envoler : Nvidia (+4 %, NVDA.US), Microsoft (+4 %, MSFT.US) et Oracle (+7 %, ORCL.US) ont été parmi les grands bénéficiaires, entraînant Wall Street à la hausse.

Après un entretien avant-hier avec le président chinois Xi Jinping, Trump a annoncé une taxe douanière de 10% sur les importations chinoises. Cette nuit (heure française), il a adressé un message via TruthSocial à son homologue russe, Vladimir Poutine : un ton conciliant dans un premier temps, mais assorti de menaces de sanctions économiques. Fidèle à son approche axée sur les intérêts américains, Trump poursuit une politique musclée, marquée par un retrait éclair des États-Unis de l’OMS (et des accords de Paris). Ainsi, tous savent qu’une menace de Trump ne doit jamais être prise à la légère. Tout porte à croire que la paix est proche en Ukraine.

L’OR POURSUIT SUR SA LANCEE



Les indices US et allemand sont au zénith. Depuis le 15 janvier, les taux obligataires US à 10 ans déclinent entraînant ceux français et allemand à la baisse. Le prix du pétrole diminue également (-6% environ depuis le 15 janvier). Imperturbable, l’or poursuit sa montée avec avoir cassé son triangle à la hausse. Les traders institutionnels ciblent les 2940 dollars. Source : xStation.



Par Antoine Andreani, Head of Research chez XTB France

