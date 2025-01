La chute de Nvidia (-17%) n'a peut-être été qu'un "shakeout" boursier, amplifié par l’essor de l’IA chinoise. L'avenir nous le dira... et cela devrait être pour ce soir. Les marchés attendent avec fébrilité la conférence de Jerome Powell et les résultats des géants tech. En parallèle, LVMH déçoit avec un bénéfice en recul de 17 %, mais la reprise chinoise pourrait soutenir le secteur du luxe.



SUSPENSE À WALL STREET : UN PIÈGE HISTORIQUE ?

Avec la chute du prix de l’action du mastodonte Nvidia lundi (-17%), a-t-on assisté à l’un des pièges les plus spectaculaires de l’histoire de Wall Street ? En trading, un shakeout désigne une baisse soudaine et temporaire des prix visant à chasser les traders faibles ou les investisseurs peu convaincus avant un rebond haussier. Il ne fait aucun doute que le crash de NVDA.US lundi a poussé de nombreux investisseurs à céder à la panique, les forçant à vendre une partie, voire la totalité, de leur capital. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile En effet, Nvidia, troisième capitalisation mondiale, est considérée comme "too big to fail". Son importance pour les marchés mondiaux est telle qu’une chute prolongée pourrait entraîner l’ensemble du marché actions dans son sillage. L’arrivée de l’intelligence artificielle chinoise DeepSeek, plus performante et 35 fois moins chère que ChatGPT, a semé le doute chez beaucoup d’investisseurs, leur faisant craindre que le moteur majeur de Wall Street en 2024 – l’IA – repose sur des bases fragiles.

L’analyse du comportement des indices américains, en particulier du S&P 500, ainsi que de la volatilité, qui est un indicateur clé pour moi, suggère que le scénario d’un shakeout est une possibilité. Ce marché haussier a prouvé sa force et résilience à maintes reprises depuis 2009 et adore les prétextes pour mieux acheter le creux. La violence de la baisse de lundi est cependant atypique.

Ainsi, le suspense est total. Le marché attend un élément clé pour trancher entre les bulls (acheteurs) et les bears (vendeurs) : la conférence de presse de Jerome Powell de ce soir. Toute déclaration laissant présager des tensions futures avec Donald Trump pourrait avoir des conséquences très négatives. En parallèle, plusieurs géants de la Big Tech, dont Microsoft, Meta et Tesla, publieront leurs résultats ce soir après la clôture. Une soirée sous haute tension s’annonce !

Une cassure définitive du support majeur des 16,5 points sur le VIX permettrait de confirmer avec conviction que la tendance haussière des actifs risqués est repartie de plus belle pour les semaines à venir.

LVMH DÉÇOIT MAIS LA CHINE POURRAIT DONNER UN COUP DE POUCE





Le géant du luxe LVMH a enregistré un recul de 17% de son bénéfice net, à 12,55 milliards d’euros, contre un consensus estimé à 13,52 milliards. Son chiffre d’affaires affiche une baisse de 2%, bien que légèrement supérieure aux attentes. Ces résultats tranchent fortement avec ceux de Richemont, publiés il y a deux semaines, qui avaient largement dépassé les prévisions et dopé l’ensemble du secteur. En réaction, LVMH chute d’environ 5% à l’ouverture, entraînant dans sa baisse Kering (-5%) et, dans une moindre mesure, Hermès (-1,5%). Cependant, la Bourse chinoise, grâce à une configuration technique favorable et l’essor de l’IA chinoise pourraient offrir un soutien au secteur du luxe français. Un rebond du CH50 pourrait aider MC.FR à atteindre les 785 euros. CH50 en période D1. Source : xStation.

