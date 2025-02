L'or baisse de 1,5 % 🚨

📉Les mĂ©taux prĂ©cieux subissent la pression des prises de bĂ©nĂ©fices aprĂšs le rĂ©cent rebond L'or a perdu plus de 1,5 % aujourd'hui, en grande partie en raison de prises de bĂ©nĂ©fices aprĂšs les fortes hausses observĂ©es ces derniĂšres semaines. Dans le mĂȘme temps, les obligations amĂ©ricaines ont gagnĂ© en valeur, ce qui montre que le marchĂ© ne s'inquiĂšte plus d'une trop forte pression pour maintenir la politique belliciste de la Fed. Les anticipations d'inflation plus Ă©levĂ©es ont Ă©tĂ© compensĂ©es par une baisse de la confiance des consommateurs et par l'incertitude quant Ă l'Ă©tat de l'Ă©conomie amĂ©ricaine. La baisse mensuelle du sentiment CB en fĂ©vrier a Ă©tĂ© la plus importante depuis novembre 2021. Bien que les anticipations d'inflation annuelle soient passĂ©es de 5,2 % Ă 6 %, elles ont Ă©tĂ© principalement alimentĂ©es par les inquiĂ©tudes liĂ©es Ă l'augmentation de la pression tarifaire dans le commerce international. Le prĂ©sident Trump a dĂ©clarĂ© que les droits de douane sur les importations canadiennes et mexicaines seront mis en Ɠuvre « Ă temps et comme prĂ©vu », malgrĂ© les attentes selon lesquelles un tel scĂ©nario sera Ă©vitĂ© avant la date limite du 4 mars. Cependant, on ne sait toujours pas si les droits de douane entreront en vigueur ou si l'accent mis sur ce point n'est qu'une autre technique de nĂ©gociation de la nouvelle administration amĂ©ricaine. Les discussions de Trump avec le prĂ©sident français Macron et d'autres dirigeants europĂ©ens peuvent laisser espĂ©rer que le Vieux Continent ne connaĂźtra pas le sort du Mexique ou du Canada, mĂȘme si des droits de douane de 25 % entrent en vigueur. InterrogĂ© sur la politique tarifaire, le conseiller amĂ©ricain au commerce, Navarro, a qualifiĂ© l'Allemagne d'« alliĂ©e ». Les commentaires du prĂ©sident mexicain Sheinbaum indiquent que la question sera enfin clarifiĂ©e d'ici la fin de mardi prochain (4 mars). Pour les investisseurs, le report ou la rĂ©duction potentiels des droits de douane sur le Mexique et le Canada pourraient entraĂźner une baisse de la dynamique des nouvelles hausses des prix de l'or, qui augmentaient largement en raison de livraisons record, drainant les stocks physiques de Londres Ă New York - par crainte des droits de douane sur l'UE et la Grande-Bretagne. Cependant, une approche plus clĂ©mente des droits de douane en Europe pourrait surtout favoriser une correction des prix de l'or. Selon les donnĂ©es du CoT, les grands spĂ©culateurs sur le marchĂ© de l'or ont rĂ©duit leurs positions acheteuses nettes de 13 605 contrats, Ă 201 962, au cours de la semaine se terminant le 18 fĂ©vrier. Les avoirs du SPDR Gold Trust ont atteint 904,38 tonnes mĂ©triques vendredi, un record depuis aoĂ»t 2023. Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile  MalgrĂ© les baisses importantes de la sĂ©ance d'aujourd'hui, le tableau technique de l'or reste haussier. Les moyennes mobiles exponentielles (MME) Ă 50 et 100 jours (lignes bleues et violettes sur le graphique) restent des supports clĂ©s, qui ont dĂ©jĂ soutenu les cours de l'or. Source : xStationÂ

