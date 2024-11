Michelle Bowman, membre du conseil des gouverneurs de la RĂ©serve fĂ©dĂ©rale des États-Unis, a commentĂ© aujourd'hui la politique monĂ©taire de la Fed, l'Ă©conomie amĂ©ricaine et les niveaux de taux neutres. Dans l'ensemble, ses remarques Ă©taient assez restrictives, signalant la nĂ©cessitĂ© d'une approche plus prudente et probablement des taux neutres beaucoup plus Ă©levĂ©s aux États-Unis. MalgrĂ© cela, et le renforcement du dollar soutenu par les rendements, l'or a gagnĂ© 0,7 % aujourd'hui, atteignant 2 650 $ l'once, en partie en raison des tensions gĂ©opolitiques et des amĂ©liorations techniques. Le profil X d’EuropeInvasion a informĂ© que les forces russes se prĂ©paraient Ă lancer le missile balistique intercontinental RS-26, pesant 36 000 kg avec une portĂ©e de 6 000 km, dans une possible attaque sur Kyiv, aprĂšs que l'Ukraine a utilisĂ© les missiles ATACMS et Storm Shadow du Royaume-Uni pour frapper la Russie. La Fed devrait adopter une approche prudente sur la politique monĂ©taire. La Fed pourrait ĂȘtre plus proche du taux de politique neutre qu'elle ne le pense actuellement, bien que l'inflation reste une prĂ©occupation.Â

Mon estimation du taux de politique neutre est bien plus Ă©levĂ© qu’avant la pandĂ©mie.Â

J'ai soutenu la rĂ©duction des taux de la Fed en novembre, car elle s'aligne avec ma prĂ©fĂ©rence pour des baisses de taux graduelles.Â

Je suis satisfaite que la dĂ©claration de politique de la Fed de novembre ait permis une certaine flexibilitĂ© dans la dĂ©cision des ajustements futurs.Â

Les progrĂšs pour rĂ©duire l'inflation semblent ĂȘtre au point mort. Il nous faut ĂȘtre patients et prudents quant Ă ce qu’une approche en matiĂšre de politique migratoire pourrait rĂ©ellement signifier.Â

MĂȘme si nous rĂ©duisons l'inflation, les prix restent plus Ă©levĂ©s. La Fed doit ĂȘtre flexible. Il est prĂ©occupant que nous recalibrions la politique mais que nous n'ayons pas encore atteint l'objectif d'inflation.Â

Les donnĂ©es de l'emploi d'octobre montrent probablement une hausse au rythme moyen rĂ©cent aprĂšs avoir pris en compte les ouragans, la grĂšve de Boeing et le faible taux de rĂ©ponse.Â

Je considĂšre qu'il existe un plus grand risque pour le mandat de stabilitĂ© des prix, bien que la dĂ©tĂ©rioration des conditions de travail soit possible.Â

L'Ă©conomie est forte, le marchĂ© du travail est proche du plein emploi, et l'inflation reste Ă©levĂ©e.Â

Le mouvement latĂ©ral de l'inflation des dĂ©penses de consommation personnelle de base depuis mai reflĂšte une demande accrue de logements abordables, et une offre de logements inĂ©lastique.Â

Le taux de chĂŽmage est infĂ©rieur Ă ma propre estimation du plein emploi, et la hausse de cette annĂ©e reflĂšte un affaiblissement des embauches.

