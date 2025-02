L'OR gagne 1,15 % 💰

Les prix de l'or et de l'argent s'envolent face au risque d'un « short squeeze » ⚡ L'or est en hausse de plus de 1 % aujourd'hui, sous l'effet de plusieurs facteurs clĂ©s qui stimulent le sentiment sur le marchĂ© des mĂ©taux. Le dollar amĂ©ricain et les rendements du TrĂ©sor sont en baisse, tandis que les dĂ©clarations des responsables de la RĂ©serve fĂ©dĂ©rale suggĂšrent que la Fed s'attend toujours Ă des rĂ©ductions de taux cette annĂ©e, ainsi qu'Ă un dĂ©clin progressif de l'inflation. Un facteur important qui ajoute Ă l'incertitude du marchĂ© est les actions rĂ©centes de Trump, qui ont un impact sur le commerce mondial, la gĂ©opolitique et l'Ă©conomie. En consĂ©quence, la demande de valeurs refuges, dont l'or, augmente. Cependant, le rallye actuel va au-delĂ des facteurs macroĂ©conomiques et gĂ©opolitiques. Les craintes d'un droit de douane de 10 % sur l'Europe ont dĂ©clenchĂ© une hausse de la demande d'or physique Ă New York, ce qui a vidĂ© les rĂ©serves d'or Ă Londres. Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile Principale dynamique du marchĂ© : Augmentation des dĂ©lais d'attente pour les livraisons d'or physique

La trÚs forte demande a entraßné la liquidation de positions courtes massives sur les bourses de matiÚres premiÚres

Demande d'or physique la plus élevée depuis la pandémie

Les réserves d'or du COMEX sont passées de ~17,5 millions à 32 millions d'onces en quelques semaines.

La récente flambée des prix de 200 à 300 dollars l'once n'est pas liée à des facteurs de politique monétaire L'or reste bien au-dessus de l'EMA50 sur le graphique quotidien, et une fois de plus, nous avons assisté à une rupture à la hausse de la phase de consolidation qui a persisté tout au long du T4 2024. Source: xStation5 Le prix de l'argent s'envole également L'argent monte en flÚche aujourd'hui, gagnant 1,25 % pour atteindre 32,50 $ l'once. Les prix viennent de s'affranchir d'une zone de résistance clé au-dessus de 32 $. Une cassure soutenue au-dessus de ce niveau pourrait pousser les prix de l'argent vers 33,50 $. A la baisse, en cas de correction, les traders devraient surveiller les zones de support de 32$ et 31,40$.

Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchĂ©s d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggĂ©rant une stratĂ©gie d'investissement au sens du rĂšglement (UE) n°596/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marchĂ© (rĂšglement sur les abus de marchĂ©) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement europĂ©en et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complĂ©tant le rĂšglement (UE) n°596/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de rĂ©glementation relatives aux modalitĂ©s techniques de prĂ©sentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggĂ©rant une stratĂ©gie d'investissement et pour la divulgation d'intĂ©rĂȘts particuliers ou d'indications de conflits d'intĂ©rĂȘt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monĂ©taire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensĂ©es sont fournies Ă titre indicatif et ne doivent pas ĂȘtre interprĂ©tĂ©es comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation Ă acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut ĂȘtre tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des consĂ©quences qui en rĂ©sultent, l’investisseur final restant le seul dĂ©cisionnaire quant Ă la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations Ă©voquĂ©es, et Ă cet Ă©gard toute dĂ©cision prise relativement Ă une Ă©ventuelle opĂ©ration d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilitĂ© exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations Ă des fins commerciales ou privĂ©es. Les performances passĂ©es ne sont pas nĂ©cessairement indicatives des rĂ©sultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entiĂšrement Ă ses risques et pĂ©rils. Les CFD sont des instruments complexes et prĂ©sentent un risque Ă©levĂ© de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de dĂ©tail perdent de l'argent lors de la nĂ©gociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque LimitĂ©, le risque de pertes est limitĂ© au capital investi."