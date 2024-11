🟡L'or monte de 0,85% avant la Fed

L'or tente de récupérer ses pertes avant la décision de la Fed, après les fortes baisses liées à la victoire électorale de Trump. Les turbulences des marchés se poursuivent dans le sillage de l'élection présidentielle américaine, qui a accentué la volatilité. La victoire de Trump semble compliquer la tâche de la Fed, bien que la décision d’aujourd’hui ne réserve probablement pas de surprises. Cependant, une inflexion marquée dans la communication de la Fed par rapport à la réunion de septembre pourrait indiquer une réaction aux résultats de l'élection, même si le marché avait déjà exprimé la nécessité de ralentir les baisses de taux. Quel impact la décision de la Fed pourrait-elle avoir sur les principaux marchés ? La Fed adoptera-t-elle une approche plus prudente face aux futures réductions de taux ? La baisse des taux est certaine. Quelle sera la prochaine étape ? Selon les contrats à terme sur les taux d'intérêt américains, la probabilité d'une baisse aujourd’hui est évaluée à 99,8 %, et une réduction en décembre est anticipée à 73,6 %. Le mois dernier, le marché envisageait une probabilité équivalente pour une baisse ou un maintien des taux en décembre. L’élection de Donald Trump n’a pas significativement modifié les prévisions pour cette année, mais elle a légèrement réduit celles concernant l’année prochaine. Lors de la réunion de septembre, une baisse cumulée de 200 points de base d’ici septembre de l’année prochaine était attendue. Actuellement, moins de 100 points de base sont projetés. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile  Source: Bloomberg Finance LP, XTB  La forte croissance économique du troisième trimestre laissait entendre que la Fed ne serait pas contrainte à des réductions agressives des taux. À l'inverse, le rapport NFP d’octobre, décevant, a montré une croissance de seulement 12 000 emplois. Bien que le bureau américain des statistiques du travail indique que ces données sont quelque peu faussées par les ouragans, certains membres de la Fed, probablement Powell inclus, seront plus préoccupés par le marché de l'emploi, ce qui pourrait justifier le maintien des baisses de taux, du moins pour le moment. D’un autre côté, certains membres souhaitaient une réduction de seulement 25 points de base en septembre. Désormais, avec la possibilité de prévisions d'inflation plus élevées, certains d’entre eux pourraient envisager de suspendre les baisses en décembre ou au début de l'année prochaine.  Les prévisions de décembre sont cruciales La probabilité d'une réduction des taux en décembre est actuellement élevée, mais les prévisions économiques pour l'année prochaine pourraient modifier cette perspective. La Réserve fédérale devra prendre en compte l'agenda économique de Trump, notamment les tarifs douaniers sur les produits étrangers. Selon Janet Yellen, une augmentation du déficit de 1 % du PIB sur dix ans élève le taux d'intérêt neutre de 30 à 40 points de base. Théoriquement, cela pourrait amener davantage de membres de la Fed à envisager un taux neutre plus élevé en décembre. Actuellement, les attentes des membres de la Fed sont largement dispersées. Il est important de noter que ces facteurs influencent les rendements du marché à long terme, pouvant limiter le potentiel de croissance économique. Cependant, ces considérations concernent les mois de décembre et janvier. Pour l'instant, Powell cherchera probablement à convaincre ses collègues de la Fed que des baisses de taux sont nécessaires pour soutenir le marché du travail. Taux d'intérêt et rendements aux États-Unis. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Comment le marché va-t-il réagir ? Les résultats de l'élection présidentielle américaine d'hier et le rebond d'aujourd'hui influencent fortement le marché actuel. Des réactions sont attendues à 20h00 et après 20h30 lors de la conférence de presse de Jerome Powell. Si Powell maintient sa communication antérieure en soulignant la nécessité de baisses de taux en raison de l'affaiblissement du marché du travail, le dollar pourrait décliner, l'or rebondir et les marchés boursiers recevoir un soutien supplémentaire. À l'inverse, si Powell aborde l'impact des politiques de Trump sur les anticipations d'inflation et les rendements, cela pourrait indiquer que la Fed prend désormais en compte la politique budgétaire future. Cela pourrait limiter les baisses de taux prévues, ce qui serait favorable au dollar, défavorable à l'or à court terme et négatif pour les indices boursiers. Il est important de noter qu'une augmentation supplémentaire du déficit américain est très positive pour l'or à long terme. Récemment, un taux de 3,0 % était prévu pour le mois de juin, alors qu'il est maintenant de près de 4 %. Source : Bloomberg Finance LP, XTB L'or limite les pertes d'hier et rebondit aujourd'hui à partir de la moyenne sur 50 périodes. Si la Fed maintient sa communication actuelle, un rebond vers 2 700 USD est envisageable aujourd'hui, niveau où se situe la moyenne sur 25 périodes. En revanche, des spéculations de la Fed sur une reprise inflationniste l'année prochaine pourraient ramener l'or autour de 2 650 USD l'once. Source : xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."