🟡L'or perd 0,32 % avant l’ADP

L’ADP, un indicateur clé pour les investisseurs avant la publication officielle du NFP Aujourd'hui à 14h15 sera publié le rapport privé sur l'évolution de l'emploi aux États-Unis. Le rapport ADP a récemment montré une meilleure capacité à prédire le NFP, bien qu'en août, il ait considérablement sous-estimé la croissance finale de l'emploi. Quelles sont les attentes du marché pour le rapport d'aujourd'hui, et comment cela influencera-t-il les attentes en matière de taux d'intérêt, et, in fine, les marchés financiers ? Attentes du marché : Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le consensus de Bloomberg prévoit une lecture médiane de 125 000, et une moyenne autour de 121 000.

La lecture précédente était de 99 000, avec un NFP final de 142 000.

Le consensus de Bloomberg repose sur seulement 25 prévisions très dispersées, allant de 80 000 à 150 000.

Les meilleurs prévisionnistes anticipent une lecture proche de 130 000.

La saisonnalité laisse entrevoir une amélioration par rapport aux lectures précédentes. Bloomberg Economics arrive à des conclusions similaires, en raison de l'ajustement des modèles relatifs aux taux de natalité et de mortalité.

Le rapport JOLTS d’hier a montré une meilleure situation sur le marché du travail, bien que la tendance concernant la création d'emplois reste à la baisse.

La moyenne des demandes d'allocations chômage a baissé à 224 000 ces dernières semaines, indiquant une amélioration nette par rapport à juillet et août.

L'indice d'emploi du secteur manufacturier de l'ISM a chuté à 43,9 points contre 46 points, alors qu'un chiffre de 47 points était attendu.  Le consensus de Bloomberg ne semble pas être une ligne directrice fiable pour la lecture d'aujourd'hui. En même temps, il est difficile de dire si le rapport ADP fournira des indications solides pour le NFP de vendredi. Avant le NFP, nous aurons également les demandes d'allocations chômage demain, ainsi que l'indice d'emploi du secteur des services ISM. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

  Le rapport JOLTS a montrĂ© une amĂ©lioration claire, bien que la tendance demeure inchangĂ©e. Le rapport ADP reflĂ©tera-t-il aussi cette amĂ©lioration ? La Fed concentrĂ©e sur le marchĂ© du travail Le dollar amĂ©ricain a commencĂ© Ă se renforcer en dĂ©but de semaine, ce qui a Ă©galement affaibli l'or lundi. Cela est survenu après la dĂ©claration de Jerome Powell, indiquant que la Fed n'a pas besoin de se prĂ©cipiter pour rĂ©duire les taux, et que les investisseurs ne devraient pas s'attendre Ă une baisse massive. En revanche, Bostic, de la Fed d'Atlanta, a suggĂ©rĂ© qu'une lecture du NFP en dessous de 100 000 pourrait entraĂ®ner une nouvelle action de la part de la RĂ©serve fĂ©dĂ©rale. Actuellement, les anticipations d'une double baisse de 50 points de base en novembre ont chutĂ© Ă 37 %, alors qu'elles Ă©taient rĂ©cemment Ă 50 %. Comment rĂ©agira le marchĂ© ? L'or recule lĂ©gèrement avant la publication des donnĂ©es d'aujourd'hui. La correction prĂ©cĂ©dente a Ă©tĂ© contenue Ă des niveaux similaires Ă celles observĂ©es depuis le dĂ©but du mois d'aoĂ»t. Si l'ADP est infĂ©rieur Ă 100 000, cela pourrait augmenter les attentes d'une baisse plus importante des taux et conduire Ă une hausse des prix de l'or autour des sommets d'hier Ă 2 670 dollars l'once. En revanche, si l'ADP s'approche de 130 000, un test Ă 2 630 dollars n'est pas Ă exclure. Si l'ADP dĂ©passe 150 000, cela pourrait rompre la tendance haussière observĂ©e depuis septembre. Il est important de se rappeler que l'or est actuellement plus volatile en raison des tensions au Moyen-Orient.  Â

Source: xStation5

