L'US 100 en hausse de 0,7% avant le NFP

Indice à la moyenne mobile exponentielle à 200 jours avant la publication de données critiques sur le marché du travail américain La dernière séance de trading de la première semaine de chaque mois est marquée par la publication de données cruciales sur le marché du travail américain. Le rapport NFP (Non-Farm Payrolls) publié aujourd'hui pourrait déterminer si les « actifs à risque » clôtureront la semaine de trading en territoire positif et si cette dynamique se poursuivra la semaine prochaine. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Ouvrir un compte démo Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Quelles sont les attentes du marché ? Salaire horaire moyen aux États-Unis (a/a) (avril) : prévision 3,9 % contre 3,8 % précédemment

Salaire horaire moyen aux États-Unis (en glissement mensuel) (avril) : prévisions 0,3 % contre 0,3 % précédemment

Emplois non agricoles aux États-Unis (avril) : prévisions 138 000 contre 228 000 précédemment

Emplois non agricoles dans le secteur privé aux États-Unis (avril) : prévisions 124 000 contre 209 000 précédemment

Taux de chômage aux États-Unis (avril) : prévisions 4,2 % contre 4,2 % précédemment Le marché anticipe un rapport sur l'emploi modéré pour avril, indiquant un ralentissement de la dynamique d'embauche, mais une pression soutenue sur les salaires. Les emplois non agricoles aux États-Unis devraient augmenter de 138 000 (contre 228 000 le mois précédent), le taux de chômage restant stable à 4,2 %. Le salaire horaire moyen devrait augmenter à 3,9 % a/a, contre 3,8 % il y a un mois. On craint que la croissance de l'emploi ne ralentisse, car de plus en plus de secteurs limitent leurs embauches en raison de l'incertitude économique accrue causée par les politiques tarifaires du président Trump. Cela touche principalement le tourisme et l'hôtellerie, ainsi que les transports et la logistique. Seuls deux secteurs pourraient enregistrer une croissance de l'emploi : la construction et les services aux entreprises. Réaction potentielle du marché ? Un rapport NFP positif renforcerait le dollar et pourrait retarder les baisses de taux de la Fed jusqu'en juin. L'indice du dollar a déjà dépassé le niveau de 100,00 et l'USD/JPY a augmenté de 1,6 % à la suite de la position accommodante de la BoJ et de l'apaisement des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. Bloomberg Financial LP La distribution normale des prévisions des analystes pour les données NFP d'aujourd'hui est biaisée vers la droite (à l'exclusion des valeurs extrêmes), ce qui laisse entrevoir la possibilité d'un résultat supérieur aux attentes. Source : Bloomberg Financial LP NASDAQ 100 (D1) Le Nasdaq 100, représenté par l'indice NASDAQ 100, se négocie près du niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 %, une zone de résistance clé. Les haussiers viseront à retester les moyennes mobiles à 200 et 100 jours, tandis que les baissiers tenteront probablement de franchir le niveau de 19 195, qui avait précédemment déclenché une tendance haussière, avec un objectif proche du niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 %. L'indicateur RSI reste au-dessus du niveau de 48,5, qui a historiquement signalé un retour à une dynamique haussière après l'avoir franchi. Dans le même temps, la MACD s'élargit, indiquant une dynamique haussière croissante. Source: xStation

