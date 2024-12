L'US100 approche de son record 📈

Le dĂ©part du PDG d'Intel et la hausse de Super Micro Computer font grimper les indices Le Nasdaq 100 a atteint de nouveaux records intrajournaliers lundi, soutenu par une solide performance des actions technologiques majeures. ParallĂšlement, des changements de leadership importants chez Intel et des dĂ©veloppements positifs chez Super Micro Computer ont provoquĂ© des mouvements notables dans le secteur des semi-conducteurs. Points clĂ©s : Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile Le Nasdaq 100 a atteint de nouveaux sommets intrajournaliers, avec Apple atteignant des niveaux record.

Le PDG d'Intel, Pat Gelsinger, a été évincé aprÚs une perte de confiance du conseil d'administration dans sa stratégie de redressement.

Super Micro Computer bondit de 22,5 % aprÚs une révision indépendante exonérant la direction.

Toutes les actions des "Sept Magnifiques" affichent des gains, renforçant l'Ă©lan du marchĂ©. Changement de direction chez Intel Intel a soudainement annoncĂ© le dĂ©part immĂ©diat de son PDG, Pat Gelsinger, mettant fin Ă son mandat chez le pionnier des puces. Cette dĂ©cision a Ă©tĂ© prise aprĂšs une rĂ©union cruciale du conseil d'administration, au cours de laquelle les progrĂšs de Gelsinger dans la rĂ©cupĂ©ration de parts de marchĂ© et ses efforts pour combler l'Ă©cart avec Nvidia ont Ă©tĂ© scrutĂ©s. La perte de confiance du conseil d'administration dans sa stratĂ©gie de redressement a conduit Ă son dĂ©part. Le directeur financier, David Zinsner, et Michelle Johnston Holthaus ont Ă©tĂ© nommĂ©s co-PDG par intĂ©rim, en attendant la recherche d'un remplaçant permanent.   Rebond de Super Micro Computer Les actions de Super Micro Computer ont bondi de 22,5 % aprĂšs la publication d'une rĂ©vision indĂ©pendante approfondie, qui n’a trouvĂ© aucune preuve de faute de la part de la direction ou du conseil d'administration. L'enquĂȘte, ayant analysĂ© plus de 9 millions de documents et rĂ©alisĂ© 68 entretiens avec des tĂ©moins, a recommandĂ© de nouvelles nominations aux postes de direction financiĂšre et juridique. L'entreprise a nommĂ© Kenneth Cheung au poste de directeur comptable et a lancĂ© une recherche pour un nouveau directeur financier, en remplacement de David Weigand. Performance du marchĂ© Le secteur technologique en gĂ©nĂ©ral a montrĂ© une grande force, avec les actions d'Apple en hausse de 1 %, atteignant de nouveaux sommets historiques. Les actions des "Sept Magnifiques", dont Nvidia et Tesla, ont toutes affichĂ© des gains en dĂ©but de sĂ©ance, reflĂ©tant la confiance continue des investisseurs dans les grandes entreprises technologiques. Le Nasdaq 100 s'est rapprochĂ© de son plus haut historique, soulignant l'Ă©lan soutenu des actions technologiques. US100 (intervalle D1) L'indice Nasdaq-100, reprĂ©sentĂ© par le contrat US100, se nĂ©gocie au-dessus du plus haut de mi-juillet de 20 895, qui sert dĂ©sormais de support initial pour les haussiers. Il approche Ă©galement de son plus haut historique. Les niveaux cibles clĂ©s pour les baissiers incluent la moyenne mobile simple Ă 50 jours (SMA) Ă 20 564 et les plus hauts d'aoĂ»t autour de 19 917, qui correspondent Ă la SMA Ă 100 jours. Le RSI diverge progressivement vers le haut tandis que le MACD est proche d'un croisement haussier. Source : xStation

