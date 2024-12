L’US100 en hausse de 1,6 % 📈

💡 Wall Street rebondit aprĂšs la rĂ©action baissiĂšre de mercredi Ă la dĂ©cision de la Fed Les actions amĂ©ricaines enregistrent de fortes hausses pour terminer la semaine, aprĂšs un rebond des investisseurs suite aux commentaires hawkish de Powell mercredi. Bien que le prĂ©sident de la Fed ait suggĂ©rĂ© qu'un contexte Ă©conomique incertain face aux pressions inflationnistes pourrait conduire Ă un rythme plus lent de rĂ©duction des taux d'intĂ©rĂȘt, pour le marchĂ© boursier lui-mĂȘme, la direction gĂ©nĂ©rale des changements monĂ©taires est restĂ©e la mĂȘme, Ă savoir un assouplissement progressif des conditions financiĂšres Ă domicile. Cependant, une correction Ă la baisse semblait justifiĂ©e, Ă©tant donnĂ© que les indices mondiaux avaient atteint de nouveaux sommets historiques depuis plusieurs jours. Aujourd'hui, la mesure prĂ©fĂ©rĂ©e de la banque centrale de l'inflation pour le mois de novembre s'est rĂ©vĂ©lĂ©e faible et ne pointait pas vers de graves problĂšmes d'inflation. L'indice des prix PCE de base, qui exclut les prix des aliments et de l'Ă©nergie, a augmentĂ© de 0,1 % par rapport Ă octobre et de 2,8 % par rapport Ă l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente. L'augmentation mensuelle Ă©tait la plus faible depuis mai de cette annĂ©e. Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile Un rebond positif est Ă©galement observĂ© sur les obligations amĂ©ricaines, qui ont connu de fortes remises aprĂšs la confĂ©rence de la Fed. Les rendements des obligations Ă 10 ans ont approchĂ© les sommets de fin mai de cette annĂ©e (c’est-Ă -dire les niveaux avant le dĂ©but du cycle de rĂ©duction des taux). Actuellement, les rendements sont d'environ 4,49 %. US100 (D1) Le prix du contrat de l'indice Nasdaq 100 connaĂźt un fort rebond, enregistrant une hausse de plus de 1,6 %. Le prix s'est arrĂȘtĂ© prĂšs de la moyenne mobile exponentielle des 50 derniĂšres sessions (EMA50, la ligne bleu foncĂ© sur le graphique) autour de 20 100 points. En mĂȘme temps, ce niveau a marquĂ© la limite infĂ©rieure du canal haussier, dans lequel le contrat Ă©volue depuis septembre 2024. Source: xStation Â

