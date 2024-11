L'US100 perd 0,3 %. Les actions d'Albemarle et de Cava Group gagnent 📈

Les marchés boursiers américains sont mitigés aujourd'hui ; l'US500 et l'US100 fluctuent autour de leurs plus hauts historiques.

L'IPC américain est conforme aux attentes ; la Fed Logan envisage une baisse prudente des taux à l'avenir ; le taux actuel des fonds fédéraux se rapproche de la neutralité.

La Fed Kashkarki estime que les conditions du marché du travail se sont assouplies et que la Fed est en bonne position pour soutenir la croissance si nécessaire.

Les rendements des bons du TrĂ©sor Ă 10 ans restent inchangĂ©s Ă 4,43% aujourd'hui ; le dollar amĂ©ricain progresse ; les actions liĂ©es au bitcoin, Coinbase et Microstrategy, ont peu changĂ© malgrĂ© l'envolĂ©e du bitcoin au-dessus de 92 000 $.   US100 (intervalle D1)  Source: xStation5  Source: xStation5 Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile  Le sentiment gĂ©nĂ©ral sur le marchĂ© boursier amĂ©ricain est mitigĂ©. Source : xStation5 ActualitĂ©s du marchĂ© boursier amĂ©ricain Amgen (AMGN.US) augmente de 4% aprĂšs que le fabricant de mĂ©dicaments ait dĂ©clarĂ© que les rĂ©sultats de son Ă©tude de phase 1 sur le MariTide ne suggĂšrent pas de problĂšme de sĂ©curitĂ© osseuse et ne modifient pas sa conviction.

Coty (COTY.US) recule de 2% aprÚs que la société de produits de beauté a été rétrogradée d'achat à maintien par TD Cowen, qui a noté des catalyseurs limités à court terme.

CyberArk Software (CYBR.US) est en hausse de 7%, aprÚs que l'éditeur de logiciels de sécurité ait publié des résultats du troisiÚme trimestre supérieurs aux attentes et ait relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

MARA Holdings (MARA.US) perd 4 % aprÚs que la société de minage de bitcoins ait annoncé des revenus du troisiÚme trimestre inférieurs aux attentes.

Spire Global (SPIR.US) monte en flÚche de 27 % aprÚs que la société d'analyse et de données spatiales a accepté de vendre son activité maritime à Kpler pour environ 241 millions de dollars. Les actions de Momentus (MTUS.US) et de RocketLab (RKLAB.US) se sont également envolées aujourd'hui.

Cava Group (CAVA.US) bondit de 17% aprÚs que la chaßne de restaurants méditerranéens a revu à la hausse ses prévisions annuelles de ventes comparables.

Albemarle (ALB.US), le plus grand mineur de lithium basĂ© aux Etats-Unis et fournisseur de vĂ©hicules Ă©lectriques, bondit de 7%, poursuivant son rebond alors que le grand mineur de lithium Liontown prĂ©voit des rĂ©ductions de production, ce qui pourrait profiter Ă l'entreprise. Â

