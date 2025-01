⏫ L'US500 en hausse de 1,3 % après l'IPC

La baisse de l'inflation de base alimente les paris sur une réduction des taux par la Fed Le rapport sur l'IPC d'aujourd'hui a provoqué une nouvelle surprise à la baisse, répercutant les données d'hier sur l'indice des prix à la production. L'IPC global a augmenté conformément aux attentes, atteignant 2,9 % en glissement annuel et 0,4 % en variation mensuelle. Cependant, les mesures de base sont ressorties en dessous des prévisions et du chiffre précédent. L'inflation de base a ralenti à 3,2 % en glissement annuel contre 3,3 % auparavant, tandis que la variation mensuelle a montré une hausse de 0,2 %, contre 0,3 % prévu. L'inflation de base est un indicateur clé pour la Réserve fédérale, car elle exclut les composants les plus volatils, tels que les prix de l'énergie et des aliments. La hausse de l'IPC global est principalement attribuable à l'impact minimal des prix des carburants. Au cours des derniers mois, les prix des carburants et des voitures exerçaient une pression baissière sur l'inflation. Cependant, cette contribution négative est désormais minimale. Il est concevable que nous observions une contribution positive des prix des carburants dès janvier. Il convient cependant de se rappeler que cela est lié à la volatilité des prix des matières premières. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'impact négatif des prix des carburants et des voitures est désormais marginal. Par ailleurs, nous continuons à observer une diminution de l'impact de l'inflation du logement, ce qui aide à contenir l'inflation de base. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Un développement positif est la baisse de l'inflation des services, y compris celle du logement. Bien sûr, ces deux mesures restent très élevées par rapport à leurs niveaux de la période 2010-2020, qui étaient proches de 2 %. De plus, la forte hausse de l'indice des prix dans le rapport des services ISM suscite des préoccupations quant à un éventuel regain d'inflation à court terme. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Réaction du marché Le marché réagit avec une certaine euphorie. L'EURUSD grimpe et teste le niveau de 1,0350, bien que la paire soit tombée sous 1,0200 en début de semaine. Cela est dû à la prise en compte d'une réduction complète des taux au cours du premier semestre de cette année, alors que le marché ne prévoyait pas la première coupe avant septembre. En plus d'une coupe au premier semestre, le marché intègre également une coupe à la fin de l'année avec une probabilité de 50 %. Cependant, à court terme, l'inflation pourrait être très volatile, en raison des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, qui pourraient dépendre fortement des politiques futures de Trump. L'US500 rebondit de plus de 1 % aujourd'hui, juste avant l'ouverture de la session des contrats à terme. C'est le troisième jour potentiel de gains pour le contrat à terme de l'indice. Nous assistons également à la plus grande hausse des prix des obligations depuis longtemps. L'US500 approche du niveau des 6 000 points, mais il doit d'abord franchir de manière décisive la ligne de tendance baissière et le niveau de retracement de Fibonacci à 38,2 %. Source : xStation5

