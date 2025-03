⏫L'US500 gagne 1%

L’amélioration du sentiment de marché permet un léger rebond sur Wall Street 🚨💡 Les indices américains ont commencé la séance de mardi en baisse, mais la plupart des pertes ont été effacées après que le Département d'État américain et le président ukrainien ont annoncé une proposition de cessez-le-feu de 30 jours et un accord sur les terres rares. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les rapports récents sur les enquêtes auprès des entrepreneurs aux États-Unis ont indiqué une pression croissante sur les prix, ce qui pourrait bientôt avoir un impact sur le maintien de l'inflation à un niveau élevé pendant une période prolongée. Source : Macrobond, XTB Il est important de rappeler que nous avons précédemment observé une forte hausse de l'inflation mensuelle, alimentée par l'inflation des loyers et des prix du gaz et de l'électricité. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Théoriquement, nous devrions voir un impact négatif de l'inflation des carburants, compte tenu de la baisse des prix du pétrole et des carburants. Source : Bloomberg Finance LP, XTB L'inflation des services reste un mystère, car elle a récemment ralenti de manière significative, mais l'indice des prix ISM suggère que les baisses futures pourraient déjà être limitées. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Autres éléments à surveiller : Le BLS augmente le poids des biens par rapport aux services dans le calcul de l'inflation, ce qui pourrait avoir de sérieuses conséquences si les droits de douane sur les produits étrangers continuent d'être appliqués.

Le BLS augmente également la part de l'inflation des voitures dans l'IPC, ce qui pourrait avoir des conséquences importantes si les prix rebondissent.

Le BLS réduit légèrement le poids de l'inflation des loyers, ce qui pourrait soutenir une baisse de l'inflation de base si la tendance actuelle se poursuit.

Les prix des aliments pourraient avoir un impact moindre sur l'inflation. La hausse des prix des œufs, qui ont connu des augmentations importantes ces derniers mois, a diminué.

De nouvelles baisses de prix sont attendues dans le secteur des services de base, tels que les prix des hôtels, des billets d'avion et des assurances automobiles. Les prix des voitures d'occasion ont baissé. Source : Bloomberg Finance LP, XTB L'inflation des loyers reste la plus grande catégorie en termes de contribution. Le Case Shiller pourrait suggérer la fin de la baisse dans cette catégorie, mais en même temps, les nouveaux prix des loyers chutent très fortement, ce qui pourrait compenser la baisse supplémentaire de l'inflation globale des loyers. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Actuellement, le marché anticipe 3 baisses de la Fed, la première étant attendue en juin. Source : Bloomberg Finance LP, XTB L'US500 a actuellement perdu environ 5 % depuis le début de l'année et plus de 8 % par rapport à son pic historique. Les baisses sont principalement dues au groupe Mag7, qui a perdu 15 % de sa valeur depuis le début de l'année. Actuellement, le support très important de l'US500, désigné par le retracement à 161,8 % du dernier mouvement haussier et le niveau des 5600 points, est testé. En même temps, la plage de la précédente plus grande correction dans la tendance haussière est également en train d'être testée. La prochaine résistance importante se situe autour de 5670-5700 points, où il y a également un retracement à 23,6 % du dernier mouvement baissier et la moyenne sur 250 séances. Ce niveau est clé : si le marché revient au-dessus, le scénario haussier recommencera à se mettre en place. Cependant, si ce n'est pas le cas, une répétition de 2022 pourrait être possible, lorsque la moyenne sur 250 séances a été rompue pendant plus d'un an. Source : xStation5

