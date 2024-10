⏫ L’US500 grimpe de près de 1 % après les NFP

Les données sur les emplois non agricoles aux États-Unis sont nettement supérieures aux attentes Le rapport sur les NFP (non-farm payrolls) a révélé une augmentation de plus de 250 000 emplois, le chiffre le plus élevé depuis mai, tandis que le taux de chômage a diminué pour la deuxième fois consécutive. Points clés du rapport d’aujourd’hui : Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les emplois non agricoles ont augmenté de 254 000, dépassant largement les estimations du consensus de Bloomberg.

Les données des mois précédents ont été révisées à la hausse, montrant un marché du travail plus robuste que prévu initialement.

Le taux de chômage est tombé à 4,1 %, un indicateur crucial dérivé de l'enquête auprès des ménages. La croissance des salaires a accéléré à 4,0 % sur un an, dépassant l'objectif de 3,0 % de la Fed, aligné avec la réalisation de son objectif d'inflation dans l’horizon de prévision. C’est le dernier rapport sur l’emploi avant les élections américaines, avec le prochain attendu le 1er novembre. Les données soulignent la force continue du marché du travail aux États-Unis, bien que les taux de croissance aient ralenti par rapport à 2022 et 2023. Notamment, la baisse du taux de chômage, désormais à son plus bas niveau en deux mois, témoigne d’un marché du travail solide, tant du point de vue des employeurs que des employés.

Le taux de chômage diminue pour la deuxième fois consécutive. Source : Bloomberg Finance LP, XTB La croissance des salaires de 4,0 % sur un an marque la troisième augmentation consécutive, ce qui pourrait indiquer une demande soutenue de main-d’œuvre. Des salaires plus élevés pourraient également contribuer à maintenir une inflation sous-jacente élevée, retardant ainsi les réductions de taux d’intérêt. L’augmentation des salaires pourrait rendre l’inflation sous-jacente plus persistante. Source : Bloomberg Finance LP, XTB La probabilité d'une baisse de 50 points de base lors de la réunion du Comité fédéral de l’open market (FOMC) en novembre a chuté de manière significative. Le marché n’accorde désormais que 9 % de chances à cette possibilité, contre 33 % avant la publication des données. Le marché évalue à seulement 9 % la probabilité d'une baisse de 50 pb en novembre. Source : Bloomberg Finance LP Avant la décision de la Fed en novembre et les élections américaines, nous recevrons les données d'inflation de septembre et le rapport sur les emplois non agricoles d'octobre. Cependant, les données actuelles suggèrent que la Fed est sur la bonne voie pour éviter une récession aux États-Unis, ce qui a entraîné une forte hausse du S&P 500. L’indice progresse de près de 1 % aujourd’hui et se trouve désormais à seulement 0,5 % en dessous de son plus haut historique. L'US500 et le dollar augmentent après les excellents chiffres des NFP de septembre. Les données suggèrent que l'économie se porte bien et peut supporter des taux d'intérêt plus élevés pour l'instant. Source : xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."