💲L'USD recule avant les ventes au détail

Les donnĂ©es confirmeront-elles la nĂ©cessitĂ© pour la Fed de rĂ©duire les taux de 50 points de baseâť“ Aujourd'hui Ă 14h30 seront publiĂ©es les donnĂ©es sur les ventes au dĂ©tail aux États-Unis. Après un fort rebond en juillet, une dĂ©cĂ©lĂ©ration est attendue pour aoĂ»t, en raison de la faiblesse des ventes automobiles. Cependant, les donnĂ©es des 30 dernières annĂ©es montrent que les ventes au dĂ©tail rebondissent gĂ©nĂ©ralement 3 Ă 4 mois après la première rĂ©duction des taux d'intĂ©rĂŞt. Les donnĂ©es justifieront-elles la nĂ©cessitĂ© d'une coupe plus importante ? Investissez dès maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile Les donnĂ©es d'aoĂ»t devraient presque certainement montrer une baisse des ventes au dĂ©tail, compte tenu des chiffres de vente dans le secteur automobile. Il convient Ă©galement de rappeler le rebond assez marquĂ© des ventes totales en juillet, ce qui a conduit Ă une base relativement Ă©levĂ©e. Les donnĂ©es d'aujourd'hui devraient non seulement montrer une baisse plus importante des ventes totales, mais aussi une baisse des ventes sous-jacentes pour justifier une rĂ©duction des taux d'intĂ©rĂŞt de 50 points de base par la Fed. Quelles sont nos attentes avant la publication de ces donnĂ©es ? Les ventes au dĂ©tail devraient diminuer de 0,2 % m/m par rapport Ă juillet, lorsque les ventes avaient augmentĂ© de 1,0 % m/m. Les ventes rĂ©elles devraient reculer de 0,3 % m/m.Â

Les ventes de base (hors ventes automobiles) devraient augmenter de 0,2 % m/m, contre une augmentation prĂ©cĂ©dente de 0,4 % m/m. En termes rĂ©els, les ventes de base devraient progresser de 0,1 % m/m.Â

Les ventes de base, excluant les automobiles et les carburants, devraient croĂ®tre de 0,3 % m/m, par rapport Ă une augmentation prĂ©cĂ©dente de 0,4 % m/m.Â

Le groupe de contrĂ´le (excluant les aliments, les voitures, les carburants et les matĂ©riaux de construction) devrait augmenter de 0,3 % m/m et de 0,1 % m/m en termes rĂ©els.Â

Bloomberg Economics souligne que les ventes au détail rebondissent généralement 3 à 4 mois après la première réduction des taux par la Fed. Des taux d'intérêt plus bas sur les cartes de crédit et les prêts à la consommation devraient entraîner une légère reprise de la consommation. Les ventes nominales ont récemment augmenté de 1,0 % m/m. Cependant, de manière réaliste, nous avons eu un rebond après plusieurs mois de stagnation. En raison de la base élevée en juillet, une baisse des ventes est maintenant attendue : à la fois nominale et réelle. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

La plupart des catégories de ventes (à l'exception des aliments) devraient montrer des ventes plus lentes que la normale. Source : Bloomberg Finance LP Comment le marché réagira-t-il ? Le marché anticipe actuellement une probabilité de plus de 70 % pour une réduction des taux d'intérêt de 50 points de base par la Fed. Les données devraient être nettement inférieures aux attentes pour faire grimper cette probabilité au-dessus de 80 %. Une baisse des ventes globales est plutôt fortement probable, mais une surprise sans changement par rapport au mois précédent serait un signe de sentiment des consommateurs robuste, ce qui pourrait avoir un impact positif sur le dollar. Il convient toutefois de noter que les mouvements sur le marché des devises aujourd'hui seront plutôt limités, en prévision de l'événement très important de demain. L'EURUSD augmente modérément aujourd'hui avant la publication des données. La paire s'est seulement légèrement repliée après la publication de données extrêmement faibles en provenance d'Allemagne sur le sentiment des analystes et des investisseurs. Des données plus fortes (aucun changement par rapport au mois précédent) pourraient conduire la paire à se replier vers le niveau de 1,1100. En revanche, si les ventes de base n'augmentent pas comme prévu, ce serait un signe de faiblesse importante de la part des consommateurs américains, ce qui entraînerait probablement une hausse entre 1,1160 et 1,1180. Source: xStation5

