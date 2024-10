💲 L'USDIDX progresse de 0,25 %

đŸ—œ Wall Street attend avec impatience les minutes du FOMC Ă 20h

Les minutes du FOMC seront l'un des événements les plus importants de la séance d'aujourd'hui. Toutefois, il ne faut pas écarter la possibilité que le ton des marchés financiers soit déterminé par une série de déclarations de banquiers de la Réserve fédérale juste avant cet événement. Avant la publication des minutes, nous aurons l'occasion d'entendre les déclarations de Bostic, Logan, Goolsbee, Barkin et Jefferson. Collins s'exprimera également aprÚs la publication des minutes, dÚs la clÎture de la séance à Wall Street. Ainsi, les derniÚres déclarations des membres de la Fed offriront une vision plus actualisée de la politique monétaire que les transcriptions des discussions tenues lors de la réunion d'il y a trois semaines.

Que vont révéler les minutes du FOMC ?

Bien qu'il s'Ă©coule trois semaines depuis la derniĂšre dĂ©cision sur les taux d'intĂ©rĂȘt, il est pertinent d'analyser ce qui a poussĂ© les banquiers Ă dĂ©cider de diminuer les taux d'intĂ©rĂȘt. Si les banquiers ont confiance dans l'Ă©conomie, cela ne devrait pas nuire excessivement aux actifs amĂ©ricains. En revanche, si la dĂ©cision a Ă©tĂ© motivĂ©e par de grandes prĂ©occupations concernant le marchĂ© du travail, cela pourrait porter prĂ©judice au dollar et Ă Wall Street. Quels Ă©lĂ©ments mĂ©rite-t-il d'ĂȘtre notĂ©s dans les minutes ?

Opinions divergentes au sein de la Fed : la décision de réduction a été prise, mais Bowman a voté pour une baisse de 25 points de base, alors que les indicateurs macroéconomiques envoient des signaux d'amélioration, dans un contexte de hausse des prix du pétrole.

La voix du président de la Fed est cruciale, car il a souligné la légitimité d'une action plus importante et pourrait convaincre la majorité de ceux qui sont indécis à propos d'une réduction plus importante.

Si les minutes révÚlent que Powell a dû convaincre une large portion des membres du FOMC, ces derniers pourraient maintenant opter pour une réduction de 25 points de base lors de la prochaine réunion.

Une rĂ©duction de 50 points de base pourrait signaler une recalibration de la politique, et tout mouvement subsĂ©quent serait davantage un mouvement standard. Les raisons d'une nouvelle rĂ©duction pourraient dĂ©couler d'une faiblesse Ă©conomique, qui n'est pas si Ă©vidente dans les donnĂ©es (en particulier les rĂ©centes). Étant donnĂ© les derniĂšres donnĂ©es encourageantes de l'Ă©conomie amĂ©ricaine (surtout sur le marchĂ© du travail), il est probable que la plupart des membres indĂ©cis, persuadĂ©s par Powell, parient sur une rĂ©duction de 25 points de base lors de la rĂ©union de novembre. Actuellement, le marchĂ© prĂ©voit deux rĂ©ductions supplĂ©mentaires cette annĂ©e et un taux effectif moyen de 4,3 %. En revanche, pour juin prochain, le marchĂ© anticipe entre 4 et 5 rĂ©ductions avec un taux effectif de 3,6 %.





Les taux attendus pour la fin de l'année et le milieu de l'année prochaine ont augmenté, ce qui s'est traduit par un renforcement du dollar. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Bloomberg Finance LP, XTB

Réaction du marché prévue

Selon le modĂšle de Bloomberg, l'attitude des membres de la Fed n'a pas changĂ© de maniĂšre significative, donc la justification de la rĂ©cente apprĂ©ciation du dollar dĂ©pendra de leurs dĂ©clarations. S'ils excluent la possibilitĂ© d'une rĂ©duction de 50 points de base, le dollar pourrait encore se renforcer. En revanche, s'il s'avĂšre qu'ils souhaitent voir la poursuite de rĂ©ductions plus importantes, le dollar est susceptible de reprendre une tendance baissiĂšre. Cependant, la position de Powell demeure "dovish" avec son discours central (reflĂ©tant la position globale de la Fed) suite Ă la rĂ©duction des taux de septembre, de sorte que la volatilitĂ© aprĂšs la publication des minutes d'aujourd'hui pourrait ne pas ĂȘtre trĂšs Ă©levĂ©e, surtout si le rapport ne rĂ©vĂšle pas de surprises majeures.

Â



L'indice de sentiment des déclarations des membres de la Fed n'a pas changé de maniÚre significative et le dollar s'est renforcé. Source : Bloomberg Finance LP : Bloomberg Finance LP

L'indice du dollar américain (USDIDX) a rebondi de plus de 2,5 % depuis la fin septembre et se situe désormais à son plus haut niveau depuis la mi-juin. Le dollar est également actuellement assez survendu, selon les données de la CFTC. ParallÚlement, la saisonnalité indique une faiblesse du dollar jusqu'à la fin octobre. Cependant, il convient de garder à l'esprit qu'il y a de nombreux événements intéressants à venir : la réunion d'aujourd'hui du FOMC, l'inflation CPI pour septembre (demain à 13h30 BST), suivies de l'inflation PCE et du rapport NFP pour octobre. Tous ces événements se dérouleront avant l'élection présidentielle, et deux jours aprÚs l'élection, il y aura une décision de la Fed. Comme on peut le voir, de nombreuses raisons de volatilité se profilent à l'horizon.

Analyse technique : USDIDX

L'USDIDX teste actuellement une zone de rĂ©sistance importante entre les retracements de Fibonacci 38,2 et 50,0 de la derniĂšre vague baissiĂšre. Si les minutes du FOMC montrent que la rĂ©duction de 50 points de base Ă©tait un Ă©vĂ©nement isolĂ© et que les banquiers Ă©voquent une rĂ©duction de 25 points de base, alors il existe une possibilitĂ© de franchir au moins le niveau des 103. Une montĂ©e Ă 104 nĂ©cessiterait une inflation supĂ©rieure aux attentes et plusieurs autres indicateurs positifs en provenance des États-Unis. MĂȘme avec une hausse vers 103, un dĂ©but rapide de correction pourrait se produire. Cependant, si les minutes d'aujourd'hui montrent une position accommodante, l'objectif serait de viser la zone autour du retracement de 23,6 et le niveau de 101 pour l'indice du dollar.