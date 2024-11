L'USDJPY chute de 0,55% avant les Minutes📉

đź“Š Annonce des minutes du FOMC : les marchĂ©s s'attendent Ă des informations plus approfondies sur la baisse des taux d'intĂ©rĂŞt en novembre Les minutes de la rĂ©union du FOMC de novembre, dont la publication est prĂ©vue aujourd'hui Ă 20h00, fourniront un contexte clĂ© pour la rĂ©cente baisse des taux d'intĂ©rĂŞt de 25 pb Ă 4,75% et un changement significatif dans les communications de la Fed. Les commentaires des banquiers de la Fed justifient-ils une nouvelle baisse des taux en dĂ©cembreâť“ Investissez dès maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile La dĂ©cision unanime de rĂ©duire les taux de 25 pb, y compris le ralliement de Bowman prĂ©cĂ©demment opposĂ©, tĂ©moigne d’un consensus renforcĂ© sur l’orientation de la politique monĂ©taire. Les marchĂ©s chercheront Ă comprendre comment ce consensus a Ă©tĂ© obtenu, notamment dans le contexte de la suppression de l’expression « une plus grande certitude » concernant l’inflation. MalgrĂ© cette suppression, M. Powell a conservĂ© une approche optimiste sur l’évolution de l’inflation lors de sa confĂ©rence de presse. Les minutes devraient offrir une vision plus large du comitĂ© sur les risques liĂ©s Ă l’inflation, en prĂ©cisant si des prĂ©occupations subsistent quant aux progrès rĂ©alisĂ©s vers l’objectif de 2 %. Un autre point clĂ© concerne le marchĂ© du travail. La dĂ©claration de Powell affirmant qu’un refroidissement supplĂ©mentaire n’est pas nĂ©cessaire pour atteindre l’objectif de 2 % d’inflation a Ă©tĂ© significative. Le compte-rendu pourrait fournir des Ă©clairages sur la manière dont les membres du comitĂ© Ă©valuent l’équilibre du marchĂ© du travail et ses rĂ©percussions sur la politique monĂ©taire. Il convient de rappeler que depuis la dĂ©cision de novembre (07.11), les anticipations du marchĂ© monĂ©taire se sont davantage orientĂ©es vers un arrĂŞt de la dynamique des baisses de taux. Cela s’explique en grande partie par l’indicateur privilĂ©giĂ© par la Fed, le PCE, qui reflète des pressions inflationnistes accrues depuis près de trois mois. Source : Bloomberg Financial LP Le dollar continuera-t-il Ă se renforcer ? Dans le cadre des orientations prospectives, Ă©tant donnĂ© la prĂ©fĂ©rence de Powell pour Ă©viter des dĂ©clarations gĂ©nĂ©rales sur l’avenir, les minutes pourraient rĂ©vĂ©ler un dĂ©bat sur la stratĂ©gie de communication. Le marchĂ© scrutera les indices concernant la possibilitĂ© d'une rĂ©union en dĂ©cembre, avec une probabilitĂ© actuelle de rĂ©duction de 15 pb sur 25 pb. Source : Bloomberg Financial LP Sur le marchĂ© des changes, l'indice du dollar (USDIDX) s'est renforcĂ© après les annonces de la Fed, se consolidant actuellement dans la fourchette de 106.50-107.50. Si les minutes rĂ©vèlent des prĂ©occupations inflationnistes plus larges que celles suggĂ©rĂ©es par la confĂ©rence de presse de Powell, un renforcement supplĂ©mentaire du dollar est Ă prĂ©voir. Tout signe de divergence concernant le rythme des futures baisses pourrait accroĂ®tre la volatilitĂ© des marchĂ©s, tandis que les discussions sur la dynamique du marchĂ© obligataire pourraient influencer les rendements des bons du TrĂ©sor, particulièrement sensibles ces derniers temps. La courbe des taux amĂ©ricains a rĂ©agi Ă la nomination de M. Bessent par une baisse. Source : Bloomberg Financial LP La nomination de Scott Bessent au poste de SecrĂ©taire au TrĂ©sor a suscitĂ© une rĂ©action positive des marchĂ©s, comme en tĂ©moigne le renforcement du dollar et la baisse des rendements obligataires. Sa stratĂ©gie dite « 3-3-3 » — visant une rĂ©duction du dĂ©ficit Ă 3% du PIB, une croissance Ă©conomique de 3% et une augmentation de la production pĂ©trolière de 3 millions de barils par jour — est perçue comme un contrepoids aux Ă©lĂ©ments populistes de l’agenda de Trump. Bien que certains objectifs semblent difficiles Ă atteindre, notamment dans le contexte de politiques migratoires restrictives et des conditions actuelles du marchĂ© Ă©nergĂ©tique, l’approche stricte de Bessent en matière de dĂ©penses publiques et de gestion du dĂ©ficit (actuellement Ă 6-7% du PIB) pourrait fortement influencer la future politique budgĂ©taire amĂ©ricaine, notamment dans le cadre de la dĂ©cision d’étendre les rĂ©ductions d’impĂ´ts arrivant Ă Ă©chĂ©ance en 2025.  USDJPY (Intervalle D1) La paire USDJPY a interrompu sa progression au niveau du retracement de Fibonacci de 78,6% du canal baissier initiĂ© en juillet de cette annĂ©e. Toutefois, les bases de la tendance haussière technique restent solides Ă moyen terme. Les zones clĂ©s de support demeurent les intersections des moyennes mobiles exponentielles Ă 50, 100 et 200 jours. Le seuil psychologique de rĂ©sistance reste situĂ© autour des sommets locaux de la mi-novembre, dans la zone des 156 600. Source : xStation Â

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."