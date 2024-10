L'USDJPY recule avant le NFP 📉

🚨 Rapport clé sur le marché du travail américain à 14h30 Aujourd'hui, les investisseurs se concentreront sur le rapport sur le marché du travail américain de septembre. À 14h30, nous aurons un aperçu de l’état actuel de l’économie américaine et saurons si cela justifie un changement soudain de la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed). Qu’attendre de la publication des données ? Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le marché prévoit une augmentation de l'emploi non-agricole de 150 000 personnes, contre 142 000 en août. Le taux de chômage devrait quant à lui rester inchangé à 4,2 %, tout comme la croissance annuelle des revenus moyens, attendue à 3,8 %, identique à celle d’août. Les indicateurs d’emploi publiés avant ce rapport étaient partagés. Par exemple, le nombre d’offres d’emploi dans le JOLTS est passé à 8,04 millions en août, contre 7,71 millions en juillet, dépassant les prévisions de 7,69 millions. Il s'agit du chiffre le plus élevé depuis mai, ce qui indique que le marché du travail américain reste tendu. Cette donnée pourrait soutenir des chiffres de l'emploi plus robustes que prévu pour septembre. Cependant, l'indice ISM de l'emploi dans le secteur manufacturier a chuté de façon significative en septembre. Cet indice, historiquement lié au rapport sur l'emploi, est passé de 46,0 à 43,9, un des niveaux les plus bas depuis 2020.  Quelle pourrait être la réaction du marché ? Il semble que des données publiées dans l’intervalle de +/- 1 écart type ne devraient pas provoquer de changement durable dans les baisses rapides de taux déjà anticipées par le marché aux États-Unis, et que tout mouvement de prix sera une réaction de liquidité à court terme. Cependant, un chiffre au-delà ou en deçà de cette fourchette pourrait modifier les fondamentaux du marché, entraînant des mouvements significatifs sur la plupart des instruments financiers. Source : Bloomberg Financial LP Le marché anticipe des baisses rapides des taux d'intérêt La Réserve fédérale a indiqué dans ses récentes communications qu’elle se concentre désormais sur le plein emploi, alors que l'inflation est en baisse. C'est pourquoi les données de cette semaine sont cruciales pour les marchés. Avant la publication du rapport, le marché des Fed funds intégrait la possibilité d’une nouvelle baisse de 50 points de base des taux lors de la réunion de la Fed du 7 novembre. Il existe actuellement une probabilité de 32 % d’une telle baisse, contre plus de 54 % la semaine dernière. Ces attentes ont également contribué à un ajustement de la courbe des taux implicites pour les échéances supérieures à 6 mois. Ainsi, le marché anticipe désormais des baisses plus importantes au début, avec un ralentissement du rythme lors des réunions suivantes. Source: Bloomberg Financial LP Les données sur l’emploi provoquent souvent de la volatilité sur les marchés, mais leur impact reste limité. Au cours de l’année écoulée, la réaction moyenne de l’indice S&P 500 aux données sur l’emploi aux États-Unis, 30 minutes après leur publication, a été une croissance inférieure à 0,0 %. Cependant, la plus forte hausse observée était de 0,37 %, tandis que les baisses étaient plus modérées, la plus importante étant de -0,18 % dans les 30 minutes suivant la publication. Cela suggère que les données sur l’emploi ont un impact modéré sur l’indice des grandes capitalisations américaines. USDJPY (Intervalle D1) La paire USDJPY a rompu mercredi son canal baissier, enregistrant un gain momentané de 2,5 % par rapport à la ligne de tendance. La résistance n'a été trouvée qu'au niveau du retracement de Fibonacci à 78,6 % à 147,243. Début septembre, cette résistance avait également conduit à une baisse sous le niveau de 140. Le premier support à surveiller est le retracement de Fibonacci à 61,8 %, qui se situe à la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours. La rupture de ce support pourrait entraîner une descente rapide vers le retracement de Fibonacci à 50 %, qui coïncide avec la moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours. Le niveau de 144,486 a également agi comme une forte résistance pendant la hausse. Un retour du taux dans le canal pourrait signifier une continuation de la tendance baissière. Pour l'instant, les indicateurs RSI et MACD favorisent les haussiers. En ce qui concerne le RSI, seule une chute sous 55 pourrait signaler un changement de tendance. Quant au MACD, il montre encore une divergence haussière forte.  Source: xStation

