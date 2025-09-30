M. Collins de la Fed indique que les droits de douane auront un effet moins important que prévu sur l'inflation

La présidente de la Fed de Boston, Susan M. Collins, s'est exprimée aujourd'hui sur l'économie américaine, les effets des droits de douane et l'intelligence artificielle. Voici un résumé de ses propos. Les marchés boursiers très dynamiques stimulent le patrimoine des ménages et soutiennent la consommation.

Il est encore trop tôt pour évaluer l'impact des droits de douane.

Les débats de la réunion du FOMC de septembre ont été axés sur les données et l'analyse.

L'intelligence artificielle aura un effet disruptif, mais il est difficile de prédire lequel.

L'intelligence artificielle est une technologie à usage général qui pourrait avoir des répercussions à grande échelle.

Une position modérément ou légèrement restrictive est appropriée.

Les ménages restent préoccupés par les pressions inflationnistes.

La croissance de la productivité pourrait contribuer à limiter l'inflation due aux droits de douane.

Les inquiétudes concernant la fragilité du marché du travail se sont accrues.

Il est « sain » que les responsables de la Fed expriment des opinions diverses.

Nous devons être conscients qu'une inflation élevée pendant une longue période peut modifier les mentalités.

Je m'attends à ce que les droits de douane aient des répercussions, mais je pense que leur impact sera limité.

Il est actuellement difficile d'interpréter la situation économique.

La Fed n'a pas défini de trajectoire prédéfinie lors de la réunion du FOMC de septembre.

Les risques d'inflation persistent et la Fed devrait se concentrer sur les deux aspects de son mandat.

Je m'attends à une reprise des embauches à mesure que les entreprises s'adapteront aux droits de douane.

Il pourrait être approprié d'assouplir un peu plus la politique monétaire en 2025.

La croissance économique a bien résisté malgré un marché de l'emploi plus faible.

Le risque est que la demande de main-d'œuvre diminue et fasse augmenter le chômage.

L'inflation devrait « augmenter » l'année prochaine, puis ralentir.

Je m'attends à ce que les embauches reprennent une fois que les entreprises se seront adaptées aux droits de douane.

Les perspectives de base sont « relativement favorables ».

Je ne peux pas exclure des perspectives moins favorables pour l'inflation et le marché de l'emploi.

Si la menace inflationniste persiste, les risques à la hausse sur les pressions sur les prix ont diminué.

Une politique monétaire modérément restrictive est appropriée en raison de l'inflation.

J'ai soutenu la récente baisse des taux de la Fed compte tenu des risques pesant sur ses mandats.

