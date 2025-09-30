Révolution de l'infrastructure IA : CoreWeave et Meta créent une nouvelle catégorie de marché

CoreWeave, une entreprise spécialisée dans la fourniture d'infrastructures pour les projets d'intelligence artificielle, a conclu un accord de 14,2 milliards de dollars avec Meta. Cet accord pluriannuel prévoit la fourniture de puissance de calcul pour soutenir le développement et la formation de modèles d'IA avancés au sein de l'écosystème Meta.

Ce partenariat s'inscrit dans une tendance plus large de demande croissante d'infrastructures spécialisées dans l'IA. CoreWeave, l'un des leaders du segment dit « néocloud » (entreprises louant l'accès aux puces les plus avancées), renforce rapidement sa position dans ce secteur. Au cours des derniers mois, l'entreprise a considérablement élargi sa clientèle, en s'assurant non seulement Meta, mais aussi OpenAI, entre autres.

Grâce à ces nouveaux contrats, l'entreprise devient moins dépendante de sa principale source de revenus précédente, Microsoft. Cette diversification est une réponse stratégique à l'évolution rapide du marché, où de plus en plus d'acteurs investissent massivement dans le développement de leurs propres solutions d'IA. Cette année seulement, Meta prévoit de dépenser jusqu'à 72 milliards de dollars dans des centres de données et des infrastructures informatiques.

À l'instar de ses concurrents, CoreWeave finance sa croissance principalement par l'émission de titres de créance, une pratique de plus en plus courante dans ce secteur. Récemment, d'autres acteurs tels que Meta et Oracle ont pris des mesures similaires, levant des milliards de dollars pour financer le développement d'infrastructures liées à l'IA. Source: xStation5

