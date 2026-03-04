OIL: les prix continuent d'augmenter malgré la proposition de l'US Navy d'escorter les navires📌

Le pétrole gagne environ 2 % aujourd'hui, le WTI s'échangeant à 76,25 dollars le baril et le Brent à 83,50 dollars. Les métaux précieux rebondissent également après la chute d'hier. L'or est en hausse de 1,20 % à 5 120 dollars l'once, et l'argent gagne 3,20 % à 83,30 dollars l'once. L'attention des capitaux mondiaux reste focalisée sur l'évolution de la situation au Moyen-Orient. Selon les estimations de l'armée israélienne, du ministère de la Défense des Émirats arabes unis et des données open source, l'Iran a lancé environ 350 missiles balistiques le premier jour de la campagne, visant les États du Golfe, notamment les Émirats arabes unis, le Qatar et Bahreïn, ainsi qu'Israël et d'autres pays de la région. Cependant, l'intensité des attaques a clairement diminué les jours suivants, avec environ 175 missiles le deuxième jour, 120 le troisième jour et 50 le quatrième jour. Cette baisse fait suite aux frappes coordonnées des États-Unis et d'Israël contre les infrastructures de missiles iraniennes, notamment le quartier général du CGRI, les lanceurs et les dépôts d'armes. La réduction significative du nombre de lancements suggère que les capacités offensives de l'Iran pourraient s'affaiblir sous la pression militaire soutenue. Cela augmente la probabilité que le conflit devienne de plus en plus unilatéral si les infrastructures de lancement continuent d'être neutralisées. Dans le même temps, l'incertitude reste élevée et les tentatives de définir les tendances après le quatrième jour du conflit comportent un risque considérable. L'Iran dispose toujours d'autres outils militaires, notamment un arsenal potentiellement important de drones, qui sont plus difficiles à détecter et à intercepter. Selon les estimations antérieures au déclenchement du conflit, l'Iran pourrait disposer de dizaines de milliers de drones, ce qui laisse ouverte la possibilité d'une escalade par d'autres moyens si les capacités en matière de missiles sont encore restreintes. Les marchés énergétiques restent particulièrement sensibles à l'évolution de la situation dans le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz. Le trafic maritime dans cette artère clé est pratiquement paralysé depuis les menaces iraniennes contre les pétroliers, laissant environ 200 navires pétroliers bloqués dans le golfe et entraînant de fortes hausses de prix ces derniers jours. Le président américain Donald Trump a tenté de calmer les marchés hier soir en annonçant que les États-Unis fourniraient une assurance contre les risques liés au commerce maritime et, si nécessaire, une escorte navale pour les navires. Cette déclaration a contribué à limiter les pertes sur les marchés boursiers américains et à atténuer temporairement la flambée des prix du pétrole. La situation reste dynamique et la volatilité des marchés du pétrole et des métaux précieux est exceptionnellement élevée.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."