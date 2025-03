Découvrez comment les marchés européens ont repris des couleurs après la chute d'hier, soutenus par l'optimisme des investisseurs face à la perspective d'une forte hausse des dépenses militaires et d'infrastructure en Allemagne. Les marchés européens ont repris des couleurs après la chute d'hier, soutenus par l'optimisme des investisseurs face à la perspective d'une forte hausse des dépenses militaires et d'infrastructure en Allemagne. Voici une synthèse des principaux événements et tendances observés aujourd'hui. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Performance des Indices Européens : CAC 40 : Hausse de 0,29% : L'indice a clôturé à 8 197 points , soutenu par les performances de Teleperformance (+7,4%), Saint-Gobain (+5,3%), et Bouygues (+5,1%). EuroStoxx 50 : Hausse de 0,8% : L'indice a progressé à 23 447 points , porté par la hausse de 1,6% à Francfort.

Droits de Douane Américains et Perspectives Économiques : Droits de Douane : Entrée en Vigueur : Les droits de douane américains sont entrés en vigueur, mais un assouplissement des tarifs est envisageable. Impact sur les Marchés : Les investisseurs restent optimistes malgré les droits de douane, en raison de la perspective d'une forte hausse des dépenses militaires et d'infrastructure en Allemagne.

Valeurs et Secteurs en Hausse : Adidas : Hausse de 0,13% : L'action a progressé à 238,00 euros à la Bourse de Francfort. Performance Financière : Adidas a déclaré un bénéfice net des activités poursuivies de 824 millions d'euros contre une perte de 58 millions d'euros en 2023. Le résultat opérationnel a été multiplié par cinq, avec une marge d'exploitation passant de 1,3% à 5,6% . Le chiffre d'affaires a augmenté de 12% à 23,7 milliards d'euros hors effets de change. Atos : Hausse de 23,53% : L'action a progressé à 0,0042 euro . Rebond des Prises de Commandes : Atos a enregistré un rebond de ses prises de commandes en fin d'année, avec 2,7 milliards d'euros de prises de commandes au quatrième trimestre. Le ratio de prises de commandes sur chiffre d'affaires s'est amélioré de 9 points à 117% . Dassault Aviation : Hausse de 4,29% : L'action a progressé à 287,00 euros . Perspectives 2025 : Dassault Aviation anticipe une nouvelle hausse de son chiffre d'affaires en 2025. Le groupe a dégagé un chiffre d'affaires de 6,23 milliards d'euros en 2024, après 4,8 milliards d'euros en 2023 et un consensus de 6 milliards d'euros . Un dividende de 4,72 euros par action est proposé pour 2024, contre 3,37 euros un an plus tôt.

Accords Politiques et Économiques : Fonds d'Infrastructures Allemand : Accord Politique : Les conservateurs et les sociaux-démocrates allemands se sont mis d'accord pour créer un fonds d'infrastructures de 500 milliards d'euros et réformer le frein à l'endettement pour permettre une forte progression des dépenses militaires. Déficits Autorisés : L'accord prévoit également la possibilité pour les États fédéraux d'enregistrer des déficits jusqu'à 0,35% du PIB .

Indicateurs Macroéconomiques : Production Industrielle en France : Baisse en Janvier : La production a diminué de 0,7% dans l'industrie manufacturière et de 0,6% dans l'ensemble de l'industrie, selon l'Insee. Indice PMI Composite en France : Résultat de Février : L'indice est ressorti à 45,1 en février, contre 47,6 en janvier. Le PMI pour les services est passé de 48,2 à 45,3 entre janvier et février, contre une attente de 44,5 . Indice PMI Composite en Allemagne : Résultat de Février : L'indice est ressorti à 50,4 en février, contre 50,5 en janvier et une attente de 51 . Le PMI pour les services est ressorti à 51,1 contre 52,2 attendu après 52,5 en janvier. Indice PMI Composite en Zone Euro : Résultat de Février : L'indice est ressorti stable à 50,2 en février, contre un consensus de 50,2 . Le PMI pour les services est passé de 51,3 à 50,6 entre janvier et février, contre une attente de 50,7 . Prix à la Production Industrielle en Zone Euro : Hausse en Février : Les prix ont augmenté de 1,8% en février dans la zone euro en rythme annuel, selon Eurostat. Ils étaient attendus en hausse de 1,4% . En février 2025, les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,8% dans la zone euro contre 0,4% attendus.

Taux et Devises : Rendement du 10 Ans Allemand : Hausse de Près de 30 Points de Base : Le rendement du 10 ans allemand a bondi de près de 30 points de base à 2,791% . Euro : Hausse de 1,37% : L'euro a gagné à 1,0766 dollar vers 17h45.

États-Unis et Décision de la BCE : Décision de la BCE : Baisse des Taux Directeurs : La BCE a abaissé ses taux directeurs d'un quart de point jeudi, un nouveau geste d'assouplissement de sa politique face à une croissance qui peine à rebondir. Réduction des Taux de Référence : Le Conseil des gouverneurs a également décidé de réduire le taux des opérations principales de refinancement à 2,65% et la facilité de prêt marginal à 2,90% . Statistiques Économiques aux États-Unis : Productivité Non Agricole : La productivité non agricole aux États-Unis a augmenté de 1,5% au quatrième trimestre 2024, selon le Bureau of Labor Statistics. La production totale a progressé de 2,4% et le nombre d'heures travaillées de 0,8% . Déficit Commercial : Le déficit commercial des États-Unis s'est creusé au mois de janvier en raison d'une forte hausse des importations, qui pourrait accentuer les inquiétudes quant à l'impact des nouveaux droits de douane sur l'activité économique. Le déficit commercial a augmenté à 131,4 milliards de dollars , contre 98,1 milliards de dollars en décembre. Les exportations ont augmenté de 1,2% à 269,8 milliards de dollars , tandis que les importations ont bondi de 10% à 329,5 milliards de dollars . Impact des Droits de Douane : Les exportations ont été principalement tirées par la hausse des exportations d'avions commerciaux et de produits pharmaceutiques, tandis que les importations ont été boostées par une envolée des importations de métaux, probablement en anticipation des droits de douane sur l'acier et l'aluminium par l'administration Trump. Emploi aux États-Unis : Déclin des Inscriptions au Chômage : Le Département du Travail a annoncé une chute de -21 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux États-Unis la semaine du 24 février , pour un total de 221 000 .



