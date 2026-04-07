« Memory on Fire » : le trimestre de Samsung, porté par l'IA, bat tous les records

Samsung Electronics prévoit que le premier trimestre 2026 sera l'un des plus spectaculaires de l'histoire de l'entreprise. Les bénéfices et le chiffre d'affaires devraient connaître une forte hausse en raison d'une demande exceptionnellement forte en mémoire destinée à l'intelligence artificielle et aux infrastructures de centres de données. En tant que l'un des principaux fournisseurs de mémoire pour l'entraînement des modèles d'IA et la construction de centres de données, l'entreprise tire pleinement parti de l'essor de l'IA, ce qui, selon les prévisions, se traduira par des résultats records. Principaux résultats financiers prévisionnels pour le premier trimestre 2026 Le résultat d'exploitation devrait atteindre environ 57,2 billions de wons, soit environ 38 milliards de dollars, ce qui représente plus de huit fois le chiffre du premier trimestre 2025, où il s'élevait à 6,69 billions de wons

Le chiffre d'affaires devrait s'établir à environ 133 billions de wons, en hausse d'environ 70 % et dépassant pour la première fois de l'histoire de l'entreprise la barre des 100 billions de wons en un seul trimestre

Le segment de la mémoire, qui comprend les DRAM, les NAND et les HBM, devrait représenter environ 40 % du chiffre d'affaires Le principal moteur de ces résultats prévisionnels spectaculaires réside dans la demande en mémoire à large bande passante, en particulier la mémoire HBM, qui équipe les accélérateurs NVIDIA, AMD et autres utilisés dans les infrastructures d'IA. La construction de centres de données et le développement de modèles d'IA nécessitent d'énormes ressources en mémoire, ce qui entraîne des contraintes d'approvisionnement et fait grimper les prix des puces. Selon les prévisions, les prix de la mémoire destinée aux centres de données devraient continuer à augmenter. Samsung a su tirer pleinement parti de l'essor de l'IA dans son bilan, faisant de la mémoire la principale source de ses bénéfices. Le marché a immédiatement réagi à ces prévisions : les actions ont grimpé dès la première heure de cotation et ont conservé leur forte dynamique. Les prévisions trimestrielles de Samsung ont largement dépassé le consensus des analystes, ce que l'on qualifie, en termes boursiers, de « super surprise ». Du point de vue du marché, les prévisions montrent clairement que Samsung est l'un des principaux bénéficiaires de l'essor mondial de l'IA. Ses mémoires DRAM et HBM destinées aux centres de données et aux systèmes d'IA constituent le pilier de la croissance de ses bénéfices. Les investisseurs doivent toutefois rester vigilants face aux risques liés aux tensions dans les régions stratégiques pour la chaîne d'approvisionnement, à la possibilité d'une nouvelle escalade du conflit dans le golfe Persique et à l'impasse prolongée autour du blocus du détroit d'Ormuz. Samsung Electronics renforce non seulement sa position de géant de la mémoire, mais les prévisions indiquent également que l'entreprise devrait être l'un des principaux bénéficiaires de l'essor mondial de l'IA. La forte demande en mémoires DRAM et HBM utilisées dans les centres de données et pour l'entraînement des modèles d'IA devrait également générer des revenus et des bénéfices records au cours des prochains trimestres. L'entreprise reste un acteur attractif sur le marché asiatique, bénéficiant de la croissance des infrastructures de centres de données et des technologies d'IA, et présentant des fondamentaux financiers solides tout en restant exposée à des risques cycliques et géopolitiques. Source: xStation5

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