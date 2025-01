Meta au plus haut après avoir annoncé un plan d'investissement dans l'IA massif de 65 milliards de dollars 📈

Meta Platforms revoit considérablement à la hausse ses ambitions en matière d'intelligence artificielle, en annonçant son intention de consacrer 60 à 65 milliards de dollars à ses dépenses d'investissement d'ici à 2025, soit une augmentation stupéfiante de 70 % par rapport aux prévisions précédentes. Ce plan d'investissement agressif, fortement axé sur l'infrastructure de l'IA, intervient alors que l'entreprise vise à s'imposer comme leader dans le paysage de plus en plus concurrentiel de l'IA. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Points clés : Prévisions de dépenses en capital relevées à 60-65 milliards de dollars pour 2025 (contre 38-40 milliards de dollars en 2024).

Plans pour un nouveau centre de données massif d'une capacité de plus de 2 gigawatts.

Objectif de 1,3 million de GPU d'ici à la fin de 2025

L'assistant IA vise à servir plus d'un milliard d'utilisateurs

Les analystes estiment que 22,5 à 33 milliards de dollars pourraient être alloués à l'achat de GPU. Expansion de l'infrastructure Le plan ambitieux de Meta est centré sur la construction d'un nouveau centre de données massif qui, selon le PDG Mark Zuckerberg, pourrait « couvrir une partie importante de Manhattan ». L'installation apportera environ 1 gigawatt de puissance de calcul en ligne en 2025, soutenant l'objectif de l'entreprise d'atteindre plus de 1,3 million de GPU d'ici la fin de l'année. Focus stratégique sur l'IA L'augmentation de l'investissement reflète la détermination de Meta à faire progresser de multiples initiatives en matière d'IA, notamment : Le développement de Meta AI pour devenir « l'assistant principal » au service de plus d'un milliard d'utilisateurs.

Lancement du modèle Llama 4, qui devrait atteindre des performances de pointe

Création d'un poste d'ingénieur en IA pour améliorer le développement du code

Développement significatif des équipes d'IA malgré une restructuration plus large de l'entreprise.

Réaction du marché Bien que l'augmentation des dépenses ait surpris les analystes qui avaient prévu 51,4 milliards de dollars de dépenses d'investissement en 2025 contre 38 à 40 milliards de dollars en 2024, la réaction du marché a été largement positive. Les actions de Meta ont légèrement augmenté à ATH (+1,3 %) à la suite de l'annonce, ce qui suggère que les investisseurs soutiennent la stratégie agressive de l'entreprise en matière d'IA. Contexte de l'industrie L'annonce de Meta intervient peu après l'initiative Stargate, un projet d'infrastructure d'IA de 500 milliards de dollars auquel participent OpenAI, Oracle et SoftBank. L'intensification de la course à la domination de l'IA a poussé les géants de la technologie à augmenter considérablement leurs investissements dans l'infrastructure, bien que Zuckerberg ait reconnu l'été dernier que les entreprises pourraient être collectivement en train de surconstruire dans le secteur. Avec cet engagement de capitaux sans précédent et une orientation stratégique claire sur le développement de l'IA, Meta semble positionnée pour rivaliser agressivement dans le paysage évolutif de l'IA, en tirant parti de son énorme base d'utilisateurs et de ses capacités techniques pour stimuler l'innovation et maintenir son avantage concurrentiel. META.US (Intervalle D1) L'action Meta se négociant à un plus haut historique (ATH), les baissiers viseront un nouveau test des précédents plus hauts à 632,5 $. Si ce niveau est franchi, le titre pourrait revisiter la SMA de 30 jours, avec un support solide à la SMA de 50 jours à $599,54, qui a servi de support solide tout au long du mois dernier dans la tendance haussière. Le RSI se rapproche progressivement de la zone de survente tout en affichant une forte divergence haussière, signalant une force potentielle. De plus, le MACD a montré un signal clairement haussier, renforçant encore la possibilité d'une dynamique haussière continue. Source : xStation

