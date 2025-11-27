Métaux précieux : double top ou consolidation avant la hausse ?

Le marché s'est largement calmé après la récente flambée des métaux précieux. La dernière hausse des valorisations des métaux précieux a atteint un rythme et une ampleur difficiles à justifier pleinement par des données fondamentales solides. Une partie de ce mouvement était une réaction émotionnelle motivée par l'incertitude géopolitique et la conviction profonde que les métaux prennent toujours de la valeur en période de troubles. Cependant, le marché a une fois de plus démontré sa capacité à anticiper les faits et à ne chercher que plus tard à les justifier. Cela est particulièrement vrai pour les investisseurs particuliers, dont la participation a été très remarquée dans la récente hausse. Cela ne signifie toutefois pas que les métaux précieux n'ont pas de raisons de progresser. Les achats institutionnels restent un pilier solide, en particulier ceux des banques centrales des pays en développement, qui diversifient systématiquement leurs réserves depuis plusieurs années. Le deuxième élément de cette structure est la politique monétaire, dont l'orientation reste favorable à la baisse des taux d'intérêt et à leur maintien à un niveau bas. Cela crée une sorte de plancher des prix , qui ne garantit pas tant des hausses que la limitation de l'ampleur des baisses potentielles. L'or n'est toutefois pas un actif intouchable. Son statut d'actif sûr ne le met pas à l'abri de corrections ou de baisses, comme on a pu le constater récemment sur les graphiques. Par exemple, un signal clair d'amélioration durable des relations entre les États-Unis et la Chine pourrait entraîner le retrait d'une partie de la prime de risque des cotations. Un resserrement inattendu de la politique monétaire dans les grandes économies pourrait avoir un effet similaire. OR (D1)

Source: xStation5 Les fluctuations des taux à court et moyen terme ont une importance négligeable pour les banques centrales, qui examinent le marché sur plusieurs années. Pour les investisseurs particuliers, cependant, elles constituent une source de profits ou de pertes réels, et pour les sociétés d'investissement, elles représentent un élément important des résultats financiers et des bilans. Cette différence de perspective signifie que la même fluctuation des prix peut être à la fois insignifiante et très préjudiciable pour différents acteurs du marché. Un investisseur prudent doit également prêter attention aux relations de prix entre les différents métaux. Actuellement, l'argent affiche une meilleure dynamique de prix que l'or. Son importance croissante dans les énergies renouvelables et l'industrie électronique modifie la structure de la demande. Si cette tendance se poursuit, l'argent pourrait bien rattraper progressivement son « grand frère », même si ce chemin ne sera probablement ni rapide ni facile. ARGENT (D1) Source: xStation5

