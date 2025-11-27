Résumé quotidien : l'absence de Wall Street limite l'activité du marché

La fête de Thanksgiving aux États-Unis a considérablement limité l'activité sur les marchés financiers. Les bourses américaines ne sont pas ouvertes aujourd'hui et les principaux indices restent inactifs. Les mouvements des contrats à terme sont minimes, dans une fourchette inférieure à 0,1 %.

En raison de l'absence d'investisseurs et de capitaux américains en Europe, la séance européenne affiche également une faible volatilité et un volume de transactions réduit. Les contrats sur DE40, SUI20, SPA35 et UK100 évoluent avec une volatilité inférieure à 0,1 %. Une baisse plus notable est observée sur NED25, qui recule de 0,4 %, et W20, qui perd plus de 0,3 %.

Lors de la séance européenne, PUMA (PUM.DE) s'est démarqué, le marché anticipant les rumeurs d'une acquisition potentielle par un conglomérat chinois. L'action de la société de vêtements progresse de plus de 10 %.

Les investisseurs européens ont reçu aujourd'hui une série de données macroéconomiques importantes à interpréter et à évaluer. Les consommateurs et l'industrie de la zone euro restent prudents, avec une nouvelle baisse des indices de confiance, qui s'est avérée plus importante que prévu. Les services affichent de meilleurs résultats, non seulement en termes de croissance, mais aussi en dépassant les attentes du marché.

La BCE a publié le « procès-verbal » de sa dernière réunion. Les représentants de la banque soulignent leur ouverture à diverses options politiques et leur réactivité aux données. Les perspectives d'inflation restent inchangées, l'incertitude reste élevée mais sous contrôle. Le conseil signale que le cycle de hausse des taux d'intérêt est probablement terminé.

Les mouvements sur le marché des matières premières restent faibles lors de la séance. Le pétrole connaît un léger rebond d'environ 0,7 %. Certains métaux industriels perdent de la valeur.

Sur le marché des devises, les paires NZDUSD et AUDUSD se distinguent aujourd'hui. La divergence de politique monétaire entre les banques d'Australie et de Nouvelle-Zélande par rapport à la FED de plus en plus accommodante soutient la valorisation des devises locales.

Journée exceptionnellement calme pour le marché des cryptomonnaies. L'absence de séance aux États-Unis limite la volatilité des prix des actifs. Le Bitcoin progresse d'environ 1,5 %. L'Ethereum affiche une hausse d'environ 0,2 %.

