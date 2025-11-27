Points clés SMCP informe du lancement d’un processus de cession pouvant porter sur 51,2% de son capital .

pouvant porter sur . Les actions concernées proviennent de Glas (28%), d’ ETS (15,5% restitués en août 2025) et d’une participation de 7,7% gérée par Alix Partners.

(28%), d’ (15,5% restitués en août 2025) et d’une participation de gérée par Alix Partners. La société voit ce projet comme une opportunité de stabiliser son actionnariat et de poursuivre sa stratégie.

et de poursuivre sa stratégie. Si l’acquéreur dépasse 30% du capital, une offre publique pourrait être obligatoire.

Origine des participations et enjeux du processus SMCP a confirmé qu’un processus de cession est en cours pour des participations totalisant 51,2% de son capital : 28% détenus par Glas , trustee de l’emprunt obligataire 2018 d’ European TopSoho (ETS) , après un défaut en 2021.

détenus par , trustee de l’emprunt obligataire 2018 d’ , après un défaut en 2021. 15,5% détenus par ETS , restitués en août 2025 après autorisation du Tribunal de Luxembourg.

détenus par , restitués en août 2025 après autorisation du Tribunal de Luxembourg. 7,7% gérés par Alix Partners pour le compte de Glas. Perspectives et incertitudes SMCP accueille favorablement ce projet, qui pourrait lui permettre de stabiliser son actionnariat et de se concentrer sur sa stratégie de développement. Cependant, aucune certitude n’existe quant à l’aboutissement de cette opération, qui s’étalera sur plusieurs mois. En cas d’acquisition de plus de 30% du capital, l’acquéreur pourrait être obligé de lancer une offre publique sur la totalité des actions.

