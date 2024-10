Michel Barnier : Détaille ses Priorités Avant une Semaine Cruciale

Des Mesures Économiques pour Éviter la Crise À l'approche d'une semaine décisive pour son gouvernement, le Premier ministre Michel Barnier a accordé une interview à La Tribune. Alors qu'il doit affronter sa première motion de censure mardi et présenter le budget 2025 jeudi, Barnier met en garde contre une possible crise économique si des mesures de redressement ne sont pas adoptées. Il propose des économies de 60 milliards d’euros, réparties entre 40 milliards de réductions de dépenses et 20 milliards d’augmentations fiscales ciblées sur les grandes entreprises et les hauts revenus. Ces hausses d’impôts, temporaires et limitées à deux ans, visent à freiner la progression du déficit public. Retard de la Revalorisation des Retraites Dans cet entretien, Michel Barnier a confirmé le report de la revalorisation des retraites du 1er janvier au 1er juillet 2025, permettant ainsi une économie de 4 milliards d'euros. Le Premier ministre admet que cette mesure est source d'inquiétudes, notamment pour les retraités modestes, mais il affirme qu’elle est indispensable pour alléger les finances publiques. Toutefois, il laisse la possibilité aux parlementaires de trouver des économies alternatives, ce qui pourrait permettre de revenir sur cette décision. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Des Pistes d'Économies Révélées Michel Barnier souhaite également réexaminer les aides aux entreprises, avec l’objectif de retirer 4 milliards d’euros d’allègements de cotisations. Il aborde aussi le coût des arrêts de travail, qu’il compte discuter avec les parlementaires, ainsi que les effets d’aubaine liés à l’apprentissage. Tous les ministères, y compris ceux de la Défense et de la Justice, seront sollicités pour contribuer à cet effort budgétaire, malgré les lois de programmation en vigueur. Pas de Réduction de Fonctionnaires Bien que des réductions de dépenses soient prévues, Barnier assure qu’il n’y aura aucune coupe dans les effectifs de la fonction publique. Il estime que les secteurs essentiels comme la santé, l’éducation ou la sécurité nécessitent des ressources humaines importantes pour garantir un service public de qualité. Gestion de l'Immigration et Dialogue avec la Nouvelle-Calédonie Sur le plan de l'immigration, Barnier entend renforcer les moyens pour faciliter les expulsions, y compris par la renégociation de traités avec des pays comme le Maroc ou l'Algérie. Concernant la Nouvelle-Calédonie, il prévoit de se rendre sur place "le moment venu" afin de trouver un "chemin d’apaisement" face aux tensions qui secouent l’archipel. Un Appel à l’Unité Politique Enfin, Michel Barnier a insisté sur l’importance de l’unité au sein de sa majorité, en saluant son prédécesseur Gabriel Attal pour ses efforts en matière de réduction de la dépense publique. Il appelle également ses alliés politiques, tels que Laurent Wauquiez, François Bayrou et Édouard Philippe, à soutenir le gouvernement dans cette période délicate.

