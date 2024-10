Microstrategy gagne plus de 5,3 % avant bourse grâce à la montée en flèche du bitcoin

MicroStrategy a étendu ses gains, augmentant de 5% dans les échanges avant bourse, alors que le bitcoin s'approche d'une résistance clé. Le sentiment positif est soutenu par l'afflux de fonds dans les ETF Bitcoin au comptant, les données de vendredi montrant un afflux net de 253 millions de dollars, ce qui correspond aux niveaux de lundi dernier. Les ETF détiennent désormais 18,4 milliards de dollars de bitcoins. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'action du cours du bitcoin montre une divergence haussière sur le MACD et le RSI, le MACD émettant un signal d'achat et le RSI dépassant 55. La résistance clé pour le bitcoin se situe au niveau du retracement de Fibonacci à 78,6 %, et si elle est franchie, un nouveau test du sommet historique de 69 900 $ pourrait suivre. Pour les baissiers, la résistance doit tenir, et le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 % devrait servir de point clé pour initier une divergence. Source: xStation La hausse de MicroStrategy avant la mise sur le marché est étroitement liée à l'élan haussier du bitcoin, mais la position unique de la société amplifie ses gains. En tant qu'entreprise détentrice de bitcoins, MicroStrategy offre aux investisseurs une exposition à effet de levier aux mouvements de prix de la crypto-monnaie. Ce statut de « mandataire Bitcoin » a permis à MicroStrategy de se négocier avec une prime significative par rapport à ses avoirs en bitcoins, reflétant des facteurs tels que la confiance des investisseurs dans l'exécution du PDG Michael Saylor, le potentiel de futures acquisitions de bitcoins et l'accessibilité de l'action pour les investisseurs institutionnels qui peuvent être confrontés à des restrictions sur les investissements directs en crypto-monnaies. Les gains récents de l'action dépassent les mouvements du bitcoin, soulignant l'exposition à effet de levier que MicroStrategy fournit à l'action des prix des crypto-monnaies. Cet effet amplifié s'explique également par l'importante prime de la valeur nette d'inventaire (VNI). Cette prime englobe plusieurs facteurs clés pour lesquels les investisseurs sont prêts à payer : L'expertise en matière de gestion : Il y a une forte confiance dans la capacité de Michael Saylor et de son équipe à exécuter efficacement leur stratégie Bitcoin. Ingénierie financière : L'utilisation sophistiquée par MicroStrategy d'obligations convertibles et d'autres instruments pour financer les achats de bitcoins ajoute de la valeur au-delà de la simple propriété. Création de valeur future : Les investisseurs s'attendent à ce que MicroStrategy tire parti de son bilan adossé aux bitcoins pour créer de la valeur supplémentaire, éventuellement par le biais d'acquisitions stratégiques ou d'une expansion dans des domaines liés à la blockchain. Accessibilité : L'action offre un moyen plus pratique et plus liquide de s'exposer au bitcoin, en particulier pour les investisseurs institutionnels confrontés à des contraintes réglementaires sur les investissements directs en crypto-monnaies. Alors que le bitcoin s'approche des niveaux de résistance clés et que les flux entrants des ETF restent robustes, l'action MicroStrategy bénéficie à la fois de l'appréciation de ses actifs en bitcoins et des perspectives positives du marché sur la stratégie de l'entreprise axée sur les crypto-monnaies. Toutefois, cette prime tient également compte des risques associés, notamment des défis réglementaires et de la nécessité d'équilibrer la stratégie Bitcoin avec les activités de base. À mesure que le marché des crypto-monnaies évolue, la prime de valeur liquidative de MicroStrategy peut fluctuer en fonction de l'exécution de la société et de la perception qu'a le marché de son approche innovante de l'investissement dans le bitcoin. Alors que l'action MicroStrategy continue de monter en flèche, le prochain niveau clé pourrait être le plus haut historique à 333 $. Le support actuel pour les haussiers est fixé au précédent plus haut de 199,9 $, qui pourrait agir comme un support crucial pour que les oscillateurs se refroidissent. Sur l'échelle de temps hebdomadaire, le MACD et le RSI ont récemment signalé un achat potentiel. Cependant, sur le graphique quotidien, les deux indicateurs s'approchent du territoire de surachat. La prudence est de mise, car un repli pourrait être salutaire compte tenu de la rapidité du mouvement des prix. Source: xStation

