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Le compte rendu de la réunion du FOMC de fin juillet est rendu public ce mercredi à 20h00 (heure de Paris).
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Le document révèlera l'ampleur des divisions internes, après le vote exceptionnel de trois membres en faveur d'une hausse des taux.
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Les rendements obligataires se tendent, pesant directement sur le compartiment technologique en pré-marché.
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Le compte rendu de la réunion du FOMC de fin juillet est rendu public ce mercredi à 20h00 (heure de Paris).
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Le document révèlera l'ampleur des divisions internes, après le vote exceptionnel de trois membres en faveur d'une hausse des taux.
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Les rendements obligataires se tendent, pesant directement sur le compartiment technologique en pré-marché.
Les opérateurs de marché scrutent l'horloge. À 20h00 (heure de Paris), la Réserve fédérale publiera les minutes de la Fed, le document détaillant les délibérations de sa réunion de fin juillet. Si le prochain verdict sur la politique monétaire n'est attendu que pour la mi-septembre, cette publication cristallise l'attention. L'enjeu est de jauger la force du camp en faveur d'un resserrement, alors que les cours des actions intègrent déjà une forte composante d'incertitude.
Le compte rendu de juillet face à un FOMC fracturé
Une dissidence tripartite inédite depuis dix ans
La réunion de fin juillet s'est soldée par un maintien de l'objectif des fonds fédéraux entre 3,50 % et 3,75 %. Cette décision, annoncée par le président Kevin Warsh, masquait cependant une division interne marquée. Trois présidents d'antennes régionales, Lorie Logan, Neel Kashkari et un troisième membre, ont voté pour un relèvement d'un quart de point. Il s'agit de la première dissidence groupée dans la même direction depuis septembre 2016.
Les minutes de la Fed permettront d'estimer si cette position minoritaire gagne du terrain au sein du comité. Les participants au marché chercheront à savoir combien de membres supplémentaires ont hésité à rejoindre ce camp. Une adhésion plus large à l'idée d'une hausse des taux d'intérêt signalerait une trajectoire plus stricte pour le mois de septembre. À l'inverse, si le document montre que cette dissidence reste isolée, les craintes de resserrement immédiat s'apaiseront.
L'évolution des données macroéconomiques depuis cette réunion vient compliquer la lecture. Les récentes destructions d'emplois aux États-Unis, avec une baisse de 23 000 postes en juillet, offrent des arguments au camp neutre. Les gérants devront donc mettre en parallèle les délibérations passées et les indicateurs récents pour anticiper le prochain mouvement.
L'inflation et la croissance sous surveillance stricte
L'argumentaire des dissidents repose sur une inflation qui se maintient durablement au-dessus de la cible des 2 %. Le communiqué officiel de juillet mentionnait d'ailleurs une progression des prix largement supérieure à cet objectif. Le compte rendu détaillera les modèles économiques utilisés par le FOMC pour justifier ses projections d'inflation à moyen terme.
Les membres du comité débattent de la résilience de l'activité économique américaine. Le produit intérieur brut du deuxième trimestre a ralenti pour s'établir à 1,5 % en rythme annualisé, contre 2,1 % au trimestre précédent. Cette décélération alimente les échanges sur l'équilibre entre la maîtrise de la hausse des prix et la préservation de la croissance.
La publication de 20h00 précisera comment la banque centrale évalue ces risques croisés. Les gestionnaires de portefeuilles analyseront chaque nuance de vocabulaire pour ajuster leurs modèles de valorisation. Une focalisation des débats sur l'inflation validerait le scénario d'une politique restrictive prolongée.
Quelles répercussions pour les actifs financiers ?
Le compartiment technologique et les rendements obligataires
La perspective d'une politique monétaire plus stricte pèse mécaniquement sur les valeurs de croissance. Ce mercredi avant l'ouverture de Wall Street, les futures sur les indices américains signalent un repli de 0,1 % à 0,3 %. Les entreprises exigeant d'importants capitaux pour financer leur développement voient leurs modèles de valorisation pénalisés par la tension des taux longs. Une exposition à l'indice Nasdaq peut se réaliser via divers ETF technologiques.
Le marché obligataire réagit avec une forte sensibilité à l'approche de la publication. Les rendements des bons du Trésor américain, ainsi que ceux du Bund allemand, se sont stabilisés mercredi matin après avoir atteint des niveaux très élevés. Le 10 ans américain dicte le coût de financement de l'ensemble de l'économie.
La corrélation entre les minutes de la Fed et les taux longs sera immédiate à 20h00. Si le document confirme un ancrage des taux élevés, les rendements obligataires reprendront leur ascension, accentuant la pression sur les actions. À l'inverse, un ton modéré de la Réserve fédérale offrirait un répit aux indices boursiers.
L'or et les devises dans l'attente d'un catalyseur
Le marché des changes reste figé avant la publication. Le dollar américain évolue dans des marges étroites face aux principales devises européennes, les cambistes refusant de s'engager. L'orientation des taux d'intérêt américains déterminera l'attractivité du billet vert à court terme.
L'once d'or réagit directement à ces anticipations monétaires. Après une chute provoquée par la hausse des rendements, le métal précieux a repris 0,5 % mercredi matin pour s'établir autour de 4 356 dollars. L'or, qui ne verse aucun coupon, souffre de la concurrence des obligations lorsque les taux montent. Toutefois, les risques géopolitiques maintiennent un flux d'achats défensifs.
Les investisseurs utilisant le compte démo observent cette période de latence pour tester leurs stratégies. Un dépassement de la résistance des 4 390 dollars ou une rechute sous les 4 300 dollars sur l'or dépendra en grande partie de la lecture du compte rendu de la Réserve fédérale.
❓ FAQ
Qu'est-ce que les minutes de la Fed et pourquoi sont-elles suivies ?
Les minutes de la Fed constituent le compte rendu détaillé des réunions du comité de politique monétaire américain. Ce document est publié trois semaines après la décision sur les taux d'intérêt et révèle les rapports de force internes, offrant ainsi des indications sur les futures décisions de l'institution.
Comment la politique monétaire influence-t-elle les marchés actions ?
Une hausse des taux d'intérêt augmente le coût de financement des entreprises et rend les placements sans risque, comme les obligations d'État, plus rémunérateurs. Cela entraîne généralement des prises de bénéfices sur les indices boursiers, particulièrement sur les valeurs de croissance dont la valorisation dépend des flux de trésorerie futurs.
Quel est le lien entre le cours de l'or et les taux d'intérêt ?
L'or est un actif qui ne génère aucun rendement régulier (pas de dividende ni de coupon). Lorsque la Réserve fédérale maintient des taux d'intérêt élevés, les rendements obligataires montent, ce qui augmente le coût d'opportunité de détenir du métal jaune et pèse historiquement sur son cours.
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