Points clés Miran, membre de la Fed, annonce deux nouvelles baisses des taux cette année

Selon Miran, le marché immobilier devrait connaître une période de désinflation dans les mois à venir

La fermeture des services publics pèse sur l'économie américaine et le marché du travail s'affaiblit

Choisi par Donald Trump, Stephen Miran, membre de la Fed, indique que de nouvelles baisses de taux sont nécessaires, ce qui constitue une ouverture pour au moins deux baisses de taux cette année. Dans le même temps, le secrétaire américain Bessnet a évoqué la possibilité d'une trêve tarifaire plus longue avec la Chine. Voici le détail des remarques de M. Miran, membre de la Fed. Fed Miran Deux nouvelles baisses cette année semblent réalistes. Le marché du travail s'est clairement affaibli.

Les risques de ralentissement sont désormais plus importants qu'il y a une semaine.

Il est difficile de déterminer avec précision le taux neutre.

Il est désormais encore plus urgent d'atteindre rapidement le taux neutre.

La différence entre mon point de vue et celui du reste du FOMC concerne la vitesse à laquelle il faut atteindre le taux neutre.

La Fed doit envisager l'introduction d'un nouveau risque extrême.

Les tensions entre les États-Unis et la Chine pourraient avoir une incidence importante sur les perspectives.

Compte tenu de l'évolution de l'équilibre des risques, il est plus urgent d'adopter une politique plus neutre.

Je prévois une désinflation substantielle d'ici un an, ainsi qu'une évolution du marché immobilier dans les mois à venir. Source: xStation5

