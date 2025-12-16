Moment de vérité à Wall Street (16.12.2025)

Contexte de Risque : L'inquiétude majeure de Wall Street pour 2026 concerne l'éclatement de la bulle de l'IA (45%), juste devant le risque d'inflation.

Métaux Précieux : L'Or s'apprête à défier son plus haut historique , confirmant la tendance haussière exceptionnelle également vue sur l'Argent (Silver).

Indices US : La correction H4 est confirmée. Le Nasdaq est déjà en zone de support (retracement 50% et Golden Zone en vue), tandis que le S&P 500 reste plus résilient.

Good Morning Market 16.12.2025 - Moment de vérité à Wall Street Dans ce point de marché du lundi 16 décembre 2025, Antoine Andreani, directeur de la recherche chez XTB France, confirme l'arrivée tant attendue de la correction sur les indices américains, marquant un "Moment de vérité" à Wall Street. Il examine les niveaux clés d'entrée potentiels, l'orientation haussière des métaux précieux, et les principales inquiétudes des gérants de fonds. Vous pourrez retrouver la vidéo complète ici : Indices Américains : La Correction Arrive Confirmation : Le mouvement de correction H4 tant attendu a enfin débuté.

Nasdaq : Est plus faible que le S&P500, ayant déjà atteint le retracement de 50% (24 820 points) et se dirigeant éventuellement vers sa Golden Zone (24 651 points). Casser cette zone mènerait à des supports journaliers plus bas.

S&P 500 : Approche le retracement de 38,2% . Il est considéré comme plus haussier que le Nasdaq. Il pourrait visiter le retracement des 50% à 6 727 points . En cas de cassure profonde, il pourrait retracer toute la structure haussière post- liberation day de Trump.

Objectifs Long Terme : Les cibles de long terme restent à 7115 (S&P 500) et 27240 (Nasdaq). Métaux Précieux Or (Gold) : L'Or pourrait s'attaquer à son plus haut historique .

Argent (Silver) : La tendance haussière est jugée "exceptionnelle". Le Silver a rebondi sur une boîte verte vendredi et une opportunité de setup en H1 est envisagée après une correction. Bitcoin Le Bitcoin reste dans une zone d'incertitude : Bullish au-dessus de 93 250 $ et confirmation bearish en dessous de 87 450 $. Le setup short proposé est toujours valide. Inquiétudes et Calendrier Économique Sondage Bank of America : Les deux principales craintes de Wall Street pour 2026 sont : La bulle de l'IA (45% des gérants de fonds). L' inflation (33%), couplée à la hausse des taux obligataires.

Calendrier du Jour : Journée très chargée avec les PMI (Indices des Directeurs d'Achat) en Europe et aux États-Unis. On surveillera particulièrement l'emploi privé et les ventes au détail aux US à 14h30. Foire Aux Questions (FAQ) Analyse des Indices et du Silver Q: Quel événement technique majeur est en cours sur les indices américains? R: Le mouvement de correction H4 tant attendu est en train d'offrir une opportunité de buy the dip. Q: Quel indice est actuellement plus faible, et vers quel niveau clé se dirige-t-il? R: Le Nasdaq est plus faible, ayant déjà atteint le retracement de 50% et se dirigeant vers sa Golden Zone (24 651 points). Q: Quelle est la principale inquiétude de Wall Street selon le sondage de Bank of America? R: La bulle de l'IA (45% des gérants de fonds). Q: Quelle est l'orientation à court terme de l'Or? R: L'Or se dirige pour s'attaquer à son plus haut historique. Q: Quels sont les événements majeurs du calendrier économique du jour? R: C'est la journée des PMI (Indices des Directeurs d'Achat) et la publication de l'emploi privé et des ventes au détail aux États-Unis à 14h30.

