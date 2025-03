Musalem de la Fed signale le risque de chiffres d'inflation plus élevés aux États-Unis et d'une politique hawkish. L'USDJPY gagne 0,4 %.

Alberto Musalem, de la Réserve fédérale, a signalé hier que le risque d'une hausse de l'inflation aux États-Unis s'était clairement accru. Il a été rejoint par Austan Goolsbee, de la Fed de Chicago, qui a souligné que des données sur l'inflation plus élevées aux États-Unis seraient un « signal d'alarme » pour la Réserve fédérale. Sur la base de ces remarques, nous pouvons estimer que les données de l'IPC et du PCE - et dans une moindre mesure, de l'IPP - seront particulièrement importantes pour les marchés à court terme. Le dollar américain est légèrement plus faible aujourd'hui, ce qui est particulièrement visible dans la paire EURUSD. Cependant, il continue de se renforcer par rapport au yen japonais - l'USDJPY est en hausse de près de 0,4 % aujourd'hui, prolongeant la dynamique d'hier. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Remarques d'Alberto G. Musalem, Réserve fédérale : Je pense actuellement que l'inflation mettra plus de temps à revenir à l'objectif de 2 %.

Une approche équilibrée de la politique monétaire reste appropriée, car les anticipations d'inflation sont légèrement plus élevées et l'inflation elle-même reste élevée

Je considère toujours que les risques d'inflation et de croissance sont équilibrés. Je m'attends à ce que l'inflation revienne à 2 % d'ici 2027

Je ne vois pas de récession à l'horizon. La stagflation est un scénario plus extrême que ce que les États-Unis sont susceptibles de connaître dans les mois à venir

Les petites entreprises indiquent qu'elles reportent leurs embauches et leurs investissements

J'attends beaucoup des technologies basées sur l'IA pour améliorer la productivité à long terme

Si les anticipations d'inflation commencent à augmenter, la Réserve fédérale pourrait être contrainte de s'appuyer davantage sur son mandat de stabilité des prix

L'environnement actuel présente certains défis pour la politique monétaire en raison des tensions potentielles entre les objectifs

Il est probable qu'à court terme, l'inflation sera plus élevée que prévu, tandis que la croissance sera inférieure aux prévisions

L'impact des politiques de Donald Trump sur l'économie reste incertain

La croissance économique devrait rester saine même si elle se modère quelque peu - je ne vois aucune urgence à baisser les taux d'intérêt

Le marché du travail est au plein emploi ou presque

Il convient de faire preuve de patience dans le maintien de la politique actuelle, car la Fed recueille des preuves que l'inflation revient à son objectif

Si le marché du travail reste fort et que les effets de second tour des droits de douane deviennent apparents, la Fed pourrait devoir maintenir des taux plus élevés plus longtemps ou envisager des mesures plus restrictives

Mon scénario de base suppose une économie et un marché du travail solides, ainsi qu'une baisse de l'inflation

La croissance a en effet ralenti et les enquêtes indiquent une attitude prudente de la part des entreprises et des consommateurs.

Le risque que l'inflation stagne au-dessus de 2 % - ou augmente encore à court terme - a clairement augmenté. L'USDJPY continue de maintenir sa dynamique haussière et s'approche du niveau de 151, bien que l'indice USD (USDIDX) soit en baisse de près de 0,1 % aujourd'hui. Source: xStation5

