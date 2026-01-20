Le gaz pour février grimpe de 24% à 3,847$/mmBtu

Le risque de gel de la production inquiète le marché

Des températures bien plus froides que la normale sont attendues aux États-Unis

Les contrats à terme sur le gaz naturel bondissent après de nouvelles prévisions météo

Les prix du gaz naturel aux États-Unis ont connu une envolée spectaculaire après la publication de nouvelles prévisions météorologiques annonçant un refroidissement brutal sur une grande partie du pays. Ce changement soudain de perspective a pris de court un marché qui minimisait jusqu’ici l’impact du froid attendu en fin de mois.

❄️ Un changement météo qui surprend le marché

Des températures nettement inférieures aux normales

Les prévisions diffusées durant le week-end font état de températures beaucoup plus froides que la normale sur une large partie du territoire américain. Ce scénario accroît fortement les besoins en chauffage, en particulier dans les régions fortement consommatrices de gaz naturel.

Jusqu’à présent, le marché avait largement ignoré les signaux annonçant un refroidissement en fin janvier. Le revirement brutal des modèles météorologiques a donc entraîné une réaction immédiate et marquée sur les prix.

Un impact direct sur la demande énergétique

Selon Dennis Kissler, analyste chez BOK Financial, ce nouvel épisode de froid devrait augmenter significativement la demande de chauffage, mais aussi les besoins en production d’électricité, une part importante de celle-ci reposant sur le gaz naturel aux États-Unis.

Cette double pression sur la consommation renforce les tensions sur un marché déjà sensible aux aléas climatiques.

🔌 Des craintes sur l’offre de gaz

Le risque de gel de la production

Outre la demande, le froid intense fait craindre des “freeze-offs”, c’est-à-dire des gels temporaires des installations de production de gaz. Ces phénomènes peuvent réduire l’offre disponible en empêchant l’extraction ou le transport du gaz.

La combinaison d’une demande en hausse et d’un risque de perturbation de l’offre constitue un facteur classique de hausse rapide des prix sur le marché du gaz naturel.

Un marché très réactif aux signaux climatiques

Le gaz naturel est particulièrement sensible aux conditions météorologiques, car il est largement utilisé pour le chauffage résidentiel et la production d’électricité. Un changement soudain de prévisions peut donc provoquer des mouvements de prix importants en très peu de temps.

📈 Une envolée marquée des contrats à terme

Forte hausse sur l’échéance de février

Sur le Nymex, le contrat à terme sur le gaz naturel pour livraison en février progresse de 24% par rapport à la clôture de vendredi. Il atteint 3,847 dollars par million de British thermal units (mmBtu).

Une telle variation en une seule séance illustre l’ampleur du choc provoqué par les nouvelles prévisions météorologiques.

Natgas (H4)

Le contrat de mars également en hausse

Le contrat à terme pour mars affiche lui aussi une nette progression, avec une hausse de 13%, à 3,048$/mmBtu. Cette évolution montre que le marché anticipe des tensions persistantes au-delà du très court terme.

Les investisseurs ajustent ainsi leurs positions en intégrant un scénario de froid durable et de consommation élevée.

🔎 Un contexte toujours volatil

Des prix dépendants de la météo

La situation actuelle rappelle à quel point les prix du gaz naturel restent étroitement liés aux conditions climatiques, en particulier en période hivernale. Une modification des prévisions peut rapidement inverser le sentiment du marché.

Les prochaines mises à jour météo seront donc scrutées de près par les opérateurs.

Un marché attentif aux prochains indicateurs

Au-delà de la météo, les investisseurs suivront également les données sur les stocks de gaz, la production quotidienne et l’évolution de la demande industrielle. Ces éléments permettront de confirmer ou non la durabilité de la hausse observée.

❓ FAQ

Pourquoi les prix du gaz naturel ont-ils fortement augmenté ?

La hausse est liée à des prévisions météo annonçant un froid beaucoup plus intense que prévu, ce qui augmente la demande de chauffage et fait craindre des perturbations de production.

Qu’est-ce qu’un “freeze-off” dans le gaz naturel ?

Il s’agit d’un gel des installations de production qui peut réduire temporairement l’offre de gaz en raison de températures extrêmes.

Pourquoi le gaz naturel est-il si sensible à la météo ?

Le gaz est largement utilisé pour le chauffage et la production d’électricité. Les variations de température ont donc un impact direct sur la consommation.

Quelle est la différence entre les contrats de février et de mars ?

Il s’agit de contrats à terme avec des dates de livraison différentes, reflétant les anticipations du marché à court et moyen terme.

La hausse peut-elle durer ?

Elle dépendra principalement de l’évolution des conditions météorologiques et de la capacité de la production à répondre à la demande accrue.