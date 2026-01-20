Le DAX (DE40) recule de plus de 1.5% , à près de 1 000 points de ses records historiques .

L’indice teste un support technique clé : la moyenne mobile EMA50 .

Les indicateurs de momentum (RSI, MACD) basculent en territoire baissier.

Les tensions commerciales entre les États-Unis et l’Europe pèsent lourdement sur le sentiment.

Une cassure technique pourrait ouvrir la voie vers la zone des 24 000 points.

📉 DAX : une correction qui s’accélère Une chute marquée depuis les sommets Le contrat DAX (DE40) subit une pression vendeuse significative, avec un recul supérieur à 1.5% sur la séance. Depuis son plus haut historique, l’indice a déjà cédé près de 1 000 points, signalant un net changement de dynamique après une phase prolongée de hausse. Ce mouvement s’inscrit dans un contexte de détérioration généralisée du sentiment en Europe, où les investisseurs commencent à intégrer des scénarios de confrontation économique plus sévère avec les États-Unis. Un test technique décisif en cours D’un point de vue graphique, le DAX se rapproche désormais d’un niveau technique crucial : la moyenne mobile exponentielle à 50 séances (EMA50). Cette moyenne a jusqu’ici servi de support de momentum lors des corrections précédentes, limitant l’ampleur des replis. Source: xStation5 📊 Indicateurs techniques : le biais baissier se renforce RSI et MACD en signal d’alerte Les indicateurs de momentum envoient des signaux de plus en plus préoccupants pour les acheteurs. Le RSI est passé sous le seuil de 47, traduisant une perte nette de dynamique haussière sans encore atteindre une zone de survente. Dans le même temps, le MACD affiche un croisement baissier de ses moyennes, un signal souvent associé à des phases de correction plus profondes lorsque le contexte macroéconomique est défavorable. Objectif potentiel vers 24 000 points Si l’EMA50 venait à céder de manière nette, la structure technique actuelle suggère un risque de poursuite de la baisse. Dans ce scénario, la zone des 24 000 points apparaît comme un objectif naturel, correspondant à une région de réactions de prix antérieures et à un seuil psychologique important. 🌍 Un contexte macro et politique défavorable La guerre commerciale USA–Europe revient au premier plan La faiblesse du DAX s’inscrit dans un climat d’incertitude croissante autour des relations commerciales transatlantiques. À compter du 1er février, les droits de douane appliqués par les États-Unis à huit pays européens, dont l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni, devraient augmenter de 10 points de pourcentage, passant de 15% à 25%. Face à cette escalade, l’Europe pourrait répondre par des mesures de rétorsion ciblant notamment les intérêts de la Big Tech américaine sur le Vieux Continent, accentuant la nervosité des marchés. Faiblesse généralisée en Europe et aux États-Unis Les autres marchés européens, notamment la France et le Royaume-Uni, enregistrent également des replis marqués. En parallèle, le sentiment autour des actifs américains se détériore, renforçant l’aversion au risque globale et limitant les flux acheteurs vers les actions européennes. 🛡️ Même la défense n’est plus épargnée Rheinmetall sous pression Fait notable, la faiblesse actuelle touche également des valeurs considérées comme bénéficiaires indirectes des tensions géopolitiques. Le groupe de défense Rheinmetall (RHM.DE) recule aujourd’hui, malgré un contexte international théoriquement favorable à son activité. Ce mouvement suggère que les investisseurs procèdent à des réductions d’exposition généralisées, privilégiant la liquidité et la prudence face à l’incertitude politique et commerciale. ❓ FAQ Pourquoi le DAX chute-t-il aussi fortement ?

En raison d’un cumul de facteurs techniques et de tensions commerciales croissantes entre les États-Unis et l’Europe. Le niveau de l’EMA50 est-il crucial ?

Oui, il s’agit d’un support de momentum clé observé par de nombreux investisseurs. Que signifie le signal du MACD ?

Le croisement baissier indique une perte de dynamique haussière et un risque de poursuite de la correction. Pourquoi même les valeurs de défense baissent-elles ?

Le marché adopte une approche “risk-off” globale, touchant même les secteurs défensifs. Le niveau des 24 000 points est-il probable ?

Il devient un objectif crédible en cas de cassure confirmée des supports actuels.

