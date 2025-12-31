Points clés La FDA a approuvé Nereus , un traitement oral contre les vomissements induits par le mal des transports.

a approuvé , un traitement oral contre les vomissements induits par le mal des transports. Première innovation dans ce domaine depuis près de 40 ans .

. Les essais cliniques montrent une réduction des vomissements de 50 à 70% par rapport au placebo.

par rapport au placebo. Une avancée significative pour les patients et les opérations militaires, où le mal des transports a historiquement posé problème.

Une avancée majeure en neuropharmacologie Un besoin médical non comblé depuis des décennies Vanda Pharmaceuticals a obtenu l’approbation de la FDA pour Nereus, un antagoniste oral conçu pour prévenir les vomissements liés au mal des transports. Selon le Dr Mihael H. Polymeropoulos, président et directeur général de Vanda, « cette thérapie offre une prévention efficace, fondée sur la neuropharmacologie moderne, sans les limites des solutions existantes ». Des résultats cliniques prometteurs Les études de phase 3 ont démontré une réduction significative des vomissements : Dans la première étude, l’incidence était de 18,3 à 19,5% avec Nereus, contre 44,3% avec le placebo.

avec Nereus, contre avec le placebo. Dans la seconde étude, elle était de 10,4 à 18,3% avec Nereus, contre 37,7% avec le placebo. Ces résultats confirment une efficacité supérieure, avec une diminution du risque allant de 50 à 70%. Un enjeu historique et militaire Un problème ancien, notamment en contexte militaire Le mal des transports a eu un impact critique lors d’opérations militaires, comme lors du Débarquement de Normandie en 1944, où il a affecté l’efficacité des troupes, y compris celle des parachutistes de la 101e division aéroportée. Nereus pourrait ainsi représenter une solution pour les forces armées et les voyageurs sensibles. Une innovation attendue depuis 1985 Aucun nouveau traitement n’avait été approuvé pour cette indication depuis près de quatre décennies, soulignant l’importance de cette avancée pour les patients et les professionnels de santé. FAQ Qu’est-ce que Nereus ? Nereus est un antagoniste oral développé par Vanda Pharmaceuticals pour prévenir les vomissements causés par le mal des transports. Quelle est son efficacité ? Les essais cliniques montrent une réduction des vomissements de 50 à 70% par rapport au placebo. Pourquoi cette approbation est-elle importante ? C’est la première innovation dans ce domaine depuis 1985, offrant une alternative moderne aux traitements existants. Quels sont les bénéfices pour les patients ? Nereus offre une prévention efficace des vomissements, améliorant le confort des patients et potentiellement l’efficacité des opérations militaires.

