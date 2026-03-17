Une pénurie de mémoire jusqu'en 2030 ? La ruée vers la mémoire pourrait durer plus longtemps que prévu

Le marché mondial des mémoires à semi-conducteurs entre dans une nouvelle phase de pénurie à long terme qui pourrait perdurer jusqu’en 2030. C’est l’avis de Chey Tae-won, président de SK Hynix, qui a récemment souligné que la demande croissante en DRAM et en HBM, principalement tirée par le secteur de l’intelligence artificielle et les hyperscalers, dépasse de loin la capacité de production des plus grands fournisseurs. Cela indique que le marché n’est pas confronté à des fluctuations de demande à court terme, mais à une pénurie structurelle de composants essentiels aux centres de données et aux infrastructures informatiques les plus avancés. Concrètement, cela signifie que des entreprises telles que Micron Technology, Samsung Electronics et SK Hynix se trouvent dans une excellente position. La demande en mémoire est si forte que leurs carnets de commandes restent pleins, et les perspectives pour les trimestres à venir semblent exceptionnellement solides. Demain, les marchés auront l’occasion d’examiner les résultats trimestriels de Micron, qui, selon les prévisions actuelles, devraient confirmer une très forte croissance du chiffre d’affaires et des marges record dans le segment de la mémoire IA. Ce sera l’occasion de constater à quel point les fondements de l’essor technologique actuel sont solides, caractérisés par une demande énorme en mémoire, ce qui donne aux fabricants toute la confiance nécessaire pour planifier l’avenir. Samsung, en tant que leader mondial de la production de DRAM, tire pleinement parti de cette tendance, en équilibrant sa production entre le segment grand public et la mémoire HBM destinée aux infrastructures d'IA. Cela permet à l'entreprise non seulement de bénéficier de la hausse des prix de la mémoire, mais aussi de conserver une position très solide auprès de ses principaux clients, ce qui lui assure une stabilité exceptionnelle de ses revenus. SK Hynix, qui fournit de la mémoire HBM à des entreprises telles que Nvidia, tire également profit de cette situation. Ses capacités de production sont pleinement utilisées, et la demande en produits haut de gamme reste à des niveaux très élevés. Ces trois entreprises se trouvent donc dans une situation confortable, avec un contrôle total sur leurs carnets de commandes, ce qui se traduit naturellement par une stabilité et une prévisibilité des résultats financiers. L'essor actuel du secteur de la mémoire démontre également que l'ensemble de l'écosystème technologique repose sur des bases exceptionnellement favorables. L'accès à la mémoire reste une pierre angulaire du développement des infrastructures numériques modernes, des services cloud et de l'intelligence artificielle. La demande exceptionnellement élevée garantit aux fabricants des revenus stables, des marges en hausse et la possibilité de revoir à la hausse leurs prévisions pour les trimestres à venir. Les investisseurs peuvent envisager le secteur de la mémoire à semi-conducteurs avec confiance, car la demande est persistante et les perspectives de croissance sont très prometteuses. À plus long terme, cela signifie que l’essor technologique porté par la DRAM et la HBM repose sur des bases solides. Le marché reste exceptionnellement « avide de mémoire », et Micron, Samsung et SK Hynix peuvent envisager l’avenir avec la certitude que leurs produits continueront de faire l’objet d’une forte demande. Des carnets de commandes stables, des marges très solides et des revenus en hausse confèrent à ces entreprises un avantage certain, et les investisseurs peuvent s’attendre à ce que la tendance positive du secteur se poursuive pendant les années à venir. Cette période est la meilleure preuve que le secteur des mémoires à semi-conducteurs ne se contente pas de gagner en puissance, mais qu’il jette également des bases stables pour le développement futur de l’ensemble du marché technologique. Source: xStation5 Source: xStation5

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