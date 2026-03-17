Le seuil des 100 dollars devient un niveau clé à surveiller

Le marché anticipe une possible désescalade entre Israël, les États-Unis et l’Iran

Points clés Le Brent recule vers 101 dollars, signalant un apaisement des tensions

Le marché anticipe une possible désescalade entre Israël, les États-Unis et l’Iran

Le détroit d’Ormuz reste un risque majeur mais temporairement écarté

Une divergence baissière apparaît sur les indicateurs techniques

Le seuil des 100 dollars devient un niveau clé à surveiller

Le marché pétrolier envoie un signal intéressant : malgré un contexte géopolitique toujours tendu, les prix du Brent amorcent un repli vers 101 dollars le baril. Cette baisse traduit un changement de perception des investisseurs, qui commencent à intégrer un scénario de désescalade progressive au Moyen-Orient. 🛢️ Un marché guidé par les anticipations géopolitiques Les investisseurs semblent de plus en plus convaincus que le conflit entre Israël, les États-Unis et l’Iran pourrait s’atténuer dans les prochaines semaines. Plusieurs éléments alimentent ce sentiment : Une possible diminution de la fréquence des attaques

Des rumeurs évoquant des discussions en coulisses avec Téhéran

L’idée que l’Iran pourrait éviter une escalade prolongée Même si ces informations ne sont pas confirmées de manière indépendante, leur simple circulation suffit à influencer les prix. Le marché fonctionne ici sur un mécanisme classique : il anticipe avant que les faits ne soient établis. ⚠️ Le détroit d’Ormuz reste un risque majeur Le principal facteur de tension reste le détroit d’Ormuz, point stratégique par lequel transite une part essentielle de l’énergie mondiale. Selon les estimations de Bloomberg : Il faudrait environ deux mois de blocage total pour provoquer un choc économique mondial majeur

Les marchés estiment encore probable une réouverture rapide Cela explique pourquoi les prix du pétrole ne s’envolent pas davantage malgré les tensions. 🌍 Des impacts différents selon les régions Le Golfe persique représente environ 20% du marché mondial du pétrole et du gaz

Une part équivalente alimente les économies développées

L’Asie dispose de réserves importantes ou d’alternatives (notamment russes)

L’Europe apparaît comme la région la plus exposée Cette répartition limite, à court terme, le risque d’un choc global immédiat. 📉 Analyse technique : premiers signes d’essoufflement Source: xStation5 📉 Analyse technique : premiers signes d’essoufflement Sur le plan technique, la dynamique du pétrole montre des signes de ralentissement. Une divergence baissière apparaît entre les prix et le RSI

Cela suggère une perte de momentum haussier

Le marché pourrait entrer dans une phase de consolidation Le niveau des 100 dollars devient désormais un seuil psychologique clé. 🎯 Niveaux à surveiller 100$ : seuil critique à court terme

96$ : premier support technique majeur

En dessous : risque d’accélération de la correction 🪖 Un affaiblissement potentiel de l’Iran Les données du think tank ISW apportent un éclairage supplémentaire. Selon leurs estimations : L’Iran aurait subi près de 20.000 frappes

Ses capacités militaires, navales et industrielles seraient fortement dégradées

Son stock de missiles serait en diminution Ces éléments pourraient réduire la capacité — et la volonté — de l’Iran à prolonger le conflit, renforçant ainsi le scénario d’apaisement. Source: ISW ⚖️ Un marché entre soulagement et prudence Le repli du pétrole reflète un marché qui : Anticipe une amélioration progressive de la situation

Minimise, pour l’instant, le risque d’un choc énergétique majeur

Reste néanmoins sensible à toute nouvelle escalade Comme pour les actions, ce mouvement repose largement sur des attentes. Si celles-ci sont déçues, les prix pourraient rapidement repartir à la hausse. ❓ FAQ Pourquoi le pétrole baisse malgré les tensions ?

Parce que les investisseurs anticipent une désescalade future, même si elle n’est pas encore confirmée. Le seuil des 100 dollars est-il important ?

Oui, c’est un niveau psychologique clé. Une cassure pourrait accélérer la baisse. Qu’est-ce qu’une divergence baissière ?

C’est un signal technique indiquant que la hausse perd de la force, même si les prix continuent de monter. Le détroit d’Ormuz est-il toujours un risque ?

Oui, mais le marché estime qu’un blocage durable est peu probable à ce stade. La situation peut-elle se retourner rapidement ?

Absolument. Le pétrole reste extrêmement sensible aux évolutions géopolitiques.

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