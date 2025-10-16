Nestlé : une croissance régulière et une restructuration ambitieuse entraînent une forte hausse du cours de l'action

Points clés Les actions augmentent à la suite de l'annonce de la suppression de 16 000 emplois et du doublement des objectifs d'économies à 3 milliards de francs suisses par an.

Croissance organique solide de 3,3 % du chiffre d'affaires et prévision de maintien d'une marge opérationnelle supérieure à 16 % pour les trois premiers trimestres de 2025.

Nestlé a publié ses résultats pour les trois premiers trimestres de 2025, affichant une croissance modérée mais régulière. La croissance organique du chiffre d'affaires a atteint 3,3 %, tandis que la croissance interne réelle (CIR) s'est établie à 0,6 %. La société a confirmé son objectif de maintenir une marge opérationnelle d'au moins 16 % et a annoncé un plan de restructuration complet, qui prévoit le licenciement d'environ 16 000 employés d'ici la fin 2027. À la suite de l'annonce des résultats, le cours de l'action Nestlé a augmenté de 8 %, enregistrant ainsi sa plus forte hausse en une journée depuis 17 ans. Données financières pour les neuf premiers mois de 2025 Croissance organique du chiffre d'affaires : +3,3 %

Croissance interne réelle (CIR) : +0,6 %

Chiffre d'affaires : 65,87 milliards de francs suisses

Croissance organique en Europe : +4,3 %

Asie, Océanie et Afrique : +2,7 %

Amériques : +2,5 %

Nespresso : +6,7 %

Nestlé Health Science : +3,8 %

Eaux et boissons haut de gamme : +4,4 %

Autres segments : +3,8 %

Impact des prix sur la croissance du chiffre d'affaires : +2,8 %

Prévision de marge opérationnelle : minimum 16 % (consensus 16,1 %) Plan de restructuration et d'économies Nestlé a annoncé son intention de réduire ses effectifs d'environ 16 000 postes au cours des deux prochaines années, dont environ 12 000 dans les fonctions administratives et 4 000 dans la production et la chaîne d'approvisionnement. La société a doublé son objectif d'économies à 3 milliards de francs suisses par an et prévoit que les coûts de restructuration ponctuels seront environ deux fois supérieurs aux économies prévues. En outre, un examen stratégique du segment Waters & Premium Beverages et de certaines marques grand public et économiques dans le domaine de la santé et de la nutrition est en cours, avec l'étude de possibilités de cessions ou de partenariats commerciaux. Réaction du marché et évaluation des analystes À la suite de ce rapport, le cours de l'action Nestlé a bondi de 8 %, soit la plus forte hausse en une journée depuis 17 ans. Il est important de noter que cette hausse n'a pas été motivée par les résultats financiers eux-mêmes, qui étaient globalement conformes aux attentes, mais principalement par l'annonce de plans de restructuration et de suppression d'emplois. Le marché et les analystes ont réagi positivement à cette orientation, reconnaissant les signes d'amélioration de la croissance interne réelle et appréciant les objectifs ambitieux en matière d'économies. Dans le même temps, ils mettent en garde contre les risques liés aux marchés étrangers et les défis attendus au dernier trimestre. Malgré ces préoccupations, les mesures prises sont considérées comme une base solide pour la poursuite de la transformation de l'entreprise. Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."